 

Костюм-двойка, жилет или комбинезон: стильные образы с льняными нарядами, когда жара на улице зашкаливает

26.06.2022, 14:00, Разное
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Когда температура находится на отметке +30 градусов, хорошо одеться не так уж и просто. Создание образа, который был бы комфортен в жару и при этом соответствовал дресс-коду офиса или мероприятия, требует определенных усилий и воображения.

Идеальной для знойной погоды является льняная одежда, которая хорошо подходит для самых разных ситуаций, а значит, должна занять центральное место в летнем гардеробе.

Длинное платье

Длинное бледно-розовое льняное платье с V-образным вырезом и перекрестными бретелями на спине – отличный вариант на жару. Оно прилегает в области груди и имеет большой объем внизу.

Костюм

Вместо костюма из жакета и брюк можно выбрать аналог, состоящий из топа и брюк с принтом из смесового льна. Эти предметы можно как угодно комбинировать, используя их по отдельности.

Очень эффектно смотрится комплект с психоделическим принтом, состоящим из бюстье и расклешенных брюк.

Льняные брюки вместо джинсов

Льняные штаны такие же универсальные, как и джинсы. Это один из самых удобных и стильных вариантов для жарких дней и предмет первой необходимости при создании полноценного летнего гардероба. Беспроигрышный вариант, который никогда не выходит из моды, – широкие бежевые брюки прямого кроя с высокой талией.

Льняной жилет вместо рубашки

Летом можно заменить классическую рубашку с длинным рукавом на льняной жилет. Он идеален в жару для создания рабочего образа, поскольку сохраняет формальный вид, необходимый для офиса, и выглядит элегантно.

Отличный вариант – длинный льняной жилет горчичного или розового цвета. Эта классическая модель дополнена двумя боковыми лямками, которые вносят новизну в базовую вещь.

Льняной комбинезон вместо платья

Льняной комбинезон – промежуточный вариант между платьем и брюками, который сочетает в себе все лучшее из этих предметов. Летом он станет основой любого городского образа и избавит от сомнений в том, с чем его комбинировать, ведь останется всего лишь добавить обувь и аксессуары.

Лучше всего выбрать неподвластную времени модель в нейтральных цветах, чтобы создать правильный минималистский наряд, который не выходит из моды и подходит практически к любому случаю в летнее время.

Нарядный вариант – красный комбинезон на бретелях с запахом на груди.



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