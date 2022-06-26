Не мыть автомобили и не наполнять бассейны – мир привыкает экономить воду на фоне засух

Запрет на наполнение бассейнов и мойку автомобилей, ограничения на поливку газонов или сокращение времени принятия душа — правительства разных стран реагируют на всё более острую нехватку воды в связи с усиливающейся жарой и засухой. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, меры принимаются по всему миру, от США и ЮАР до Италии и Франции. Мир постепенно начинает привыкать к необходимости экономить воду.



AP

Во Франции сейчас уже так сухо, как обычно бывает в конце июля, пишет Météo France. Страна только что пережила самую раннюю из когда-либо зарегистрированных волн жары — с температурой до 43 °С и первыми лесными пожарами, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Уровень грунтовых вод опускается, и даже обильные осадки не смогут его стабилизировать, предупреждают геологи Франции. Поэтому около 40 департаментов уже ограничили использование воды.

На атлантическом побережье или в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег ситуация вызывает беспокойство. В живописной деревушке Виллар-сюр-Вар над Ниццей источник водоснабжения в течение месяца принёс на треть меньше питьевой воды — притом что потребление осталось прежним. Чтобы не остаться без воды, власти города подключились к новому источнику — но только для душевых и туалетов. В течение четырёх дней было запрещено чистить зубы, готовить пищу и пить воду из-под крана. Причина: сначала нужно было получить «зелёный свет» от санитарного ведомства, обязанного гарантировать, что вода из нового источника безопасна. До этого времени 760 жителей могли брать в мэрии по две литровые бутылки воды на человека в день.

В деревне, которая обычно пышно зеленеет на горной реке, давно не было дождя. Потом случилась жара. Во всём департаменте вокруг Ниццы на Лазурном берегу, популярном среди туристов, уже несколько недель стоит засуха. Мыть машины, наполнять бассейны, поливать газоны — всё это запрещено. Даже фонтаны были отключены.

От экстремальной засухи в этом году страдает и Португалия, пишет Das Erste. Две трети территории страны сейчас переживают экстремальную засуху, одна треть — сильную. Министр окружающей среды и климатической политики заверяет, что запасов питьевой воды хватит как минимум на два года, но призывает всех португальцев по возможности экономить воду.

На июль запланирована общенациональная кампания по повышению осведомлённости — в некоторых хронически засушливых регионах она проводится уже не впервые. Португалия теперь также хочет использовать деньги из Фонда ЕС на восстановление от коронавируса, чтобы сделать управление водными ресурсами перспективным и надёжным. Среди прочего, планируется поощрять ирригацию технической водой и строить заводы по опреснению морской воды, работающие на энергии из возобновляемых источников.

Тяжёлая ситуация наблюдается и в Италии. Уровень воды в По, самой длинной реке страны, сейчас самый низкий за последние 70 лет, а в некоторых местах дождей не было уже четыре месяца.

В то же время не хватает талой воды с гор, зима была слишком мягкой. В результате такие озера, как озеро Маджоре, недостаточно наполняются. В сельском хозяйстве резко сократилось производство, пострадал урожай ячменя и кукурузы, под угрозой оказалось выращивание помидоров и фруктов, таких как арбузы. Для фермеров, выращивающих рис в дельте реки По, ситуация особенно драматичная, поскольку солёная морская вода проникает на километры в русло реки и делает невозможным посев.

Во многих населённых пунктах вода нормируется, людям разрешается использовать её только для питья или других жизненно важных целей, а в некоторых случаях воду отключают на ночь.

Нехватку воды обсуждают даже в Польше, подчёркивает немецкий телеканал. По определению ООН на основании статистических данных, Польша уже является одной из стран ЕС, которой остро угрожает нехватка воды. По запасам пресной воды страна занимает одно из самых низких мест в Евросоюзе: на одного жителя приходится 1,6 тыс. кубических метров возобновляемой пресной воды.

В США Калифорния переживает уже третий засушливый год подряд, поэтому несколько дней назад губернатор Гэвин Ньюсом велел всем муниципальным водопроводным предприятиям экономить не менее 20% воды. Меры варьируются от кнута до пряника.

Плавательные бассейны особенно популярны в Калифорнии, но сейчас они должны быть закрыты. Тем, кто поливает свои газоны, обычно разрешается делать это только два раза в неделю в течение максимум восьми минут. Многие компании по водоснабжению открыли горячие линии, по которым можно сообщить о нарушениях со стороны соседей, если, например, они поливают свой газон вечером до 19:00 — штраф за это составляет до €500.

Туристическому мегаполису Кейптаун в Южной Африке в 2018-м едва удалось избежать полного отсутствия воды. Одна из причин кроется в недостаточном количестве дождей, другая — в отсутствии надёжного обслуживания трубопроводов и адекватного хранения воды.

Теперь в стране разработаны рекомендации по экономии воды: принимать душ рекомендуется всего две минуты, а смывать воду в туалете — только в случае крайней необходимости. Поливать газон разрешается только очень рано утром.

Правительства многих стран уже начали реагировать на нехватку воды, устанавливая собственные правила по её экономии, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Вопрос в том, придётся ли нам привыкать к этому надолго.