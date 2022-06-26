Мнение: Как лучше переименовать американцев?

В двух Америках живёт миллиард человек. Может, уже и больше — у меня не самые свежие данные, а рождаемость на этих континентах упала относительно недавно, так что население продолжает расти. Однако, когда мы говорим «американец», мы имеем в виду не бразильца, не мексиканца, не колумбийца, но гражданина США.

Такая несправедливость расстраивает жителей остальных 34 стран континентов, при этом вредит она в первую очередь самим США. Граждане США и так думают, будто они исключительные, будто им можно больше, чем остальным, и будто бы они благодаря своей «избранности» должны руководить нашей планетой. Из-за этого США, — довольно неустроенная в политическом и экономическом смысле страна, — лезут в чужие дела по всему миру, пытаясь силой подчинять независимые государства. Да, США извлекают хороший доход из порчи других стран, но так как паразиты неизбежно деградируют, грязные деньги не идут Соединённым Штатам на пользу. Население США дружно ненавидит друг друга, при этом огромная доля избирателей уверена, что Штаты движутся куда-то не туда.

Собственно, и само-то название государства, — Соединённые Штаты Америки, — стоило бы изменить: так может называться только государство, которое претендует на объединение всех стран двух американских континентов. Но всё же к названию США мы уже привыкли, да и сами американцы называют свою страну United States, без слова «Америка» в названии.

Вот в чём со мной согласится каждый, так это в том, что называть американцев американцами неправильно. Для граждан США надо придумать какое-то другое название — хотя бы из уважения к нашим латиноамериканским друзьям.

Проблема в том, что подобрать удачное название в случае граждан США не так-то просто. По правилам русского языка их следует называть соединённоштатовцы, но такой демоним получается слишком длинным и неуклюжим, чтобы кто-нибудь добровольно согласился его употреблять. Вместе с тем, менять американцам название несомненно надо — перефразируя Нестора Махно, «свобода американца заканчивается там, где начинается свобода бразильца». Может быть, уважаемые читатели предложат для переименования американцев более удачный вариант?