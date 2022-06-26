 

В Китае представлен кроссовер Li Auto L9

26.06.2022, 13:35, Разное
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В Китае продемонстрировали новую модель кроссовера под названием Li Auto L9.

Данный автомобиль является полноценным электрокаром, который оснащен двумя силовыми агрегатами с суммарной мощностью 449 л.с. Разгон до сотни составит 5,3 секунды. Кроме того, модель обладает запасом хода на электротяге до 215 километров. Производителю удалось повысить дорожный просвет до 8 сантиметров. Также модель получила пневматическую подвеску.

Новинка обладает продвинутым мультимедийным комплексом и акустической системой с 21 динамиками. Приобрести роскошный китайский кроссовер Li Auto L9 станет возможным по цене от 460 тысяч юаней. По поводу поставок на российский рынок пока сведения не предложены.



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