В честь месяца LGBTQ-гордости воскресную мессу в Ватикане провела дрэг-квин

Итальянская дэрг-квин Лукреция Чиччи (настоящее имя – Ромео Помпилини) провела традиционное воскресное богослужение в Соборе святого Петра в Ватикане, в конце которого прочла проповедь о важности построения инклюзивного общества.

Присутствовавшие на мессе воспитанники католических семинарий и воскресных школ встретили выступление травести-дивы бурными аплодисментами.

Впервые в истории Римско-католическая церковь официально приняла участие в месяце LGBTQ-гордости, в рамках которого главные церкви Италии были украшены радужными флагами, а священники вели службы в ярких, а местами даже откровенных облачениях. Не остались в стороне и верховные иерархи католической церкви: так, архиепископ Марселя кардинал Жан-Пьер Кавальи совершил каминг-аут и признался в многолетней связи со своим секретарём, которая началась, когда тот ещё был алтарником в услужении епископа. Также все желающие могли в течение месяца совершить однополое венчание.

Лукреция Чиччи отметила всё это в своей речи и заявила, что стала бы католичкой, если бы Папа Римский разрешил ей открыть её фирменный секс-шоп в Ватикане. По окончании проповеди для её участников была организована культурно-развлекательная программа в одном из ночных клубов Рима. Во время вечеринки семинаристы и послушники могли принимать исповеди друг у друга в специально оборудованном помещении, становились друг перед другом на колени, принимали причастие и достигали состояния метанойи. Сама Чиччи продолжила развлекать лириков и даже станцевала зажигательный танец с одним из присутствовавших на вечеринке кардиналов.

После успеха мероприятия в 2023 году к Неделе гордости решили присоединиться Англиканская и Датская протестантские церкви, а Вселенский патриарх Варфоломей выразил желание посетить подобную вечеринку в качестве наблюдателя.

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