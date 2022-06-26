 

В честь месяца LGBTQ-гордости воскресную мессу в Ватикане провела дрэг-квин

26.06.2022, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Итальянская дэрг-квин Лукреция Чиччи (настоящее имя – Ромео Помпилини) провела традиционное воскресное богослужение в Соборе святого Петра в Ватикане, в конце которого прочла проповедь о важности построения инклюзивного общества.

Присутствовавшие на мессе воспитанники католических семинарий и воскресных школ встретили выступление травести-дивы бурными аплодисментами.

Впервые в истории Римско-католическая церковь официально приняла участие в месяце LGBTQ-гордости, в рамках которого главные церкви Италии были украшены радужными флагами, а священники вели службы в ярких, а местами даже откровенных облачениях. Не остались в стороне и верховные иерархи католической церкви: так, архиепископ Марселя кардинал Жан-Пьер Кавальи совершил каминг-аут и признался в многолетней связи со своим секретарём, которая началась, когда тот ещё был алтарником в услужении епископа. Также все желающие могли в течение месяца совершить однополое венчание.

Лукреция Чиччи отметила всё это в своей речи и заявила, что стала бы католичкой, если бы Папа Римский разрешил ей открыть её фирменный секс-шоп в Ватикане. По окончании проповеди для её участников была организована культурно-развлекательная программа в одном из ночных клубов Рима. Во время вечеринки семинаристы и послушники могли принимать исповеди друг у друга в специально оборудованном помещении, становились друг перед другом на колени, принимали причастие и достигали состояния метанойи. Сама Чиччи продолжила развлекать лириков и даже станцевала зажигательный танец с одним из присутствовавших на вечеринке кардиналов.

После успеха мероприятия в 2023 году к Неделе гордости решили присоединиться Англиканская и Датская протестантские церкви, а Вселенский патриарх Варфоломей выразил желание посетить подобную вечеринку в качестве наблюдателя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Мнение: Письмо: “Про эффекты поля”

03.06.22 / Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

06.01.22 / Снимаем шляпу!

19.03.22 / В Москве вновь откроется Черкизовский рынок

02.08.21 / Кэти Перри, Орландо Блум, Хайди Клум, Тина Кунаки и другие гости гала-вечера в Италии

24.08.20 / Скандалы: «Это важное произведение о современности, о России, о любви»

08.04.21 / Кишиневский погром, разграничивший эпохи

17.12.21 / Новый тренер «Спартака» покинет клуб до конца года

13.10.20 / Скандалы: «Все сбудется, я договорился»

17.03.22 / С ног до головы: как грамотно носить деним, чтобы не выглядеть скучно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика