Видеозвонок фальшивого Кличко озадачил мэров Берлина, Мадрида и Вены

Неизвестный устроил переполох в мэриях по всей Европе, позвонив градоначальникам Берлина, Мадрида и Вены от имени Виталия Кличко, пишет немецкий телеканал N-TV. Связь осуществлялась по видео и явно проводилась с применением цифровых дипфейк-технологий. Настоящий мэр Киева теперь требует провести расследование и утверждает, что не имеет никакого отношения к звонившему мошеннику: он сам не стал бы требовать переводчика для разговора на немецком или английском.



AP

Неизвестный совершил ряд мошеннических фейковых звонков, выдавая себя за мэра Киева Виталия Кличко, — и вызвал этим блефом переполох в мэриях по всей Европе, пишет немецкий телеканал N-TV.

Сеансы видеосвязи, явно с применением технологий цифровой обработки, были проведены с мэром Берлина Франциской Гиффи, мэрами Мадрида и Вены, а также с некоторыми другими градоначальниками.

В беседе с Bild настоящий Кличко после этого призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто несёт ответственность за эти звонки. «С несколькими мэрами в Европе связывался фальшивый Кличко, который говорил абсурдные вещи», — подчеркнул мэр Киева. По его словам, все официальные переговоры проходят только по официальным каналам в Киеве. Ему также никогда не нужен переводчик для разговоров на немецком или английском языках, уверяет Кличко.

Во время видеозвонка в пятницу Гиффи засомневалась, действительно ли она разговаривает с мэром Киева, как ожидалось. Разговор закончился преждевременно. Служба государственной охраны криминальной полиции, которая отвечает за преступления на политической почве, начала расследование.

В Мадриде мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда также заподозрил неладное во время сеанса видеосвязи с предполагаемым мэром Киева и прервал разговор, сообщил пресс-секретарь мэрии. В среду мэр Вены Михаэль Людвиг также разговаривал по телефону с фейковым Кличко, о чём он в тот же день написал в Twitter. К настоящему времени Людвиг успел объяснить ORF, что звонивший говорил по-английски. Адреса электронной почты, использованные для подготовки звонка, казались надёжными. Ближе к концу предполагаемый Кличко стал более требовательным, поэтому разговор был прекращён, однако сомнений в личности звонившего ни у кого не возникло.

«Поскольку разговор не касался никаких деликатных тем, это, конечно, раздражает, но в данном конкретном случае это не большая проблема», — заметил мэр Вены журналистам телеканала ORF.

Власти Берлина предполагают, что внешность собеседника была подвергнута изменению с помощью цифровых технологий. «Судя по всему, мы имеем дело с дипфейками», — сказала представительница властей. Как поясняет N-TV, дипфейк — это реалистично выглядящий медиаконтент, который был отредактирован с применением возможностей искусственного интеллекта.

Как отмечает немецкий телеканал, пока можно только предполагать, какие именно технологии были использованы в видеоразговоре с поддельным Кличко. На фотографии, опубликованной сенатской канцелярией Берлина, мэр Киева изображён в обстановке, напоминающей ту, в которой он весной давал интервью украинскому журналисту. Кличко одет в тот же светло-коричневый пиджак, а на заднем плане виден, среди прочего, украинский флаг. Возможно, что видеозапись интервью в тот момент была использована в качестве основы и в режиме реального времени соединена с тем, что было сказано, и с движениями губ человека, который на самом деле говорил с Гиффи. Эксперты называют это повторной реконструкцией лица. По словам Гиффи, в начале интервью её спросили, будет ли оно проходить на русском языке и можно ли его перевести, пишет немецкий телеканал N-TV.