 

Dongfeng с новым кроссовером Lantu Free хочет бросить вызов BMW X5 и X7

26.06.2022, 12:15, Разное
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Китайский автомобильный бренд Dongfeng презентовал новый паркеник под названием Lantu Free.

Новинка занимает место между немецкими внедорожниками BMW X5 и BMW X7. Покупателям будут доступны модификации с электрическими и гибридными силовыми установками. Модель получила бензиновый мотор и электродвигатель с общей мощностью 693 л.с. Кроме того, запас хода нового кроссовера достигает 140 километров. Осуществить разгон от 0 до 100 км в час можно за 4,5 секунд.

В полностью электрической конфигурации применили усиленную батарею с автономностью хода до 500 километров. В салоне Lantu Free установили комбинированные кресла, цифровую приборную панель и огромный дисплей мультимедийного комплекса.



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