Где проходит северная граница Китая по школьным учебникам КНР

В соответствии с китайским картами, весь Дальний Восток России — территория КНР, а в официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь — временно утраченная территория Поднебесной».

«После Второй опиумной войны Российская империя, воспользовавшись захватом Китая армией Великобритании и Франции, оккупировала китайские территории с помощью силы оружия, подлым способом присвоила земли северо-востока и северо-запада Китая площадью более 1,5 миллиона квадратных километров» — это выдержка из китайского учебника по истории для восьмого класса из пункта под названием «Воровское поведение России», в нем также отмечены «китайские Северные территории», среди которых Приморский и Хабаровский край Дальнего Востока России, которые Россия украла у Китая.

Под эгидой региональной организации “Наш общий дом Алтай” регулярно проводятся международные студенческие встречи, на которые съезжаются студенты из России, Китая, Казахстана и Монголии. Преподаватель, участвующий в проведении международных студенческих конференций в Республике Алтай, профессор Алтайского государственного аграрного университета, доктор философских наук Андрей Иванов 9 июня 2006 года сообщил, что в китайских учебниках по истории Западная Сибирь вплоть до Томской области рассматривается в качестве “утраченных земель” Китая.

По словам профессора Иванова, российская студентка поделилась опасениями относительно возможной экспансии китайцев в Россию, в частности, на территорию Сибири. В ответ на это китайская студентка сказала, что к этой перспективе нужно относиться спокойней: “Мы растущая нация, и мы действительно рано или поздно придем сюда”. “Позже выяснилось, — сказал Иванов, — что в китайских учебниках истории сказано, что Западная Сибирь по Томскую область включительно — временно утраченные китайские территории”.

Китай признает, что территории, отошедшие к Цинскому Китаю по договору с Российской империей 17 века, позднее вошли в состав России, воспользовавшейся ослаблением Цинской империи, по двум «неравным договорам»: Айгунскому договору 1858 года и Пекинскому договору 1860 года. Российско-китайская граница была окончательно установлена в 2008 году, но в России продолжают беспокоиться о скрытых территориальных притязаниях Китая.

Конечно, официальная китайская карта мира, никак не отражает претензий Китая на Сибирь и весь Дальний Восток России. Точно так же, как официальные карты России и официальная позиция России никак не отражали претензий России на Крым и Новороссию еще в 2013 году. Референдум в Крыму и “воссоединение” его с Россией провернули всего за 2-3 недели. Китай готов потратить на возвращение «временно утраченных территорий Поднебесной» чуть-чуть побольше времени.

После присоединения Крыма к России и введения западных санкций в марте 2014 года, когда Россия была исключена из группы G8, 81% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, заявили, что руководство Китая дружелюбно относится к России, поставив китайский режим на первое место среди остальных стран по уровню благосклонности. Даже лидер прошлых лет Беларусь оказалась позади КНР. На деле же — Китай инвестиции в Россию сократил, посчитав сотрудничество с нынешней Россией непредсказуемым. В начале декабря 2015 года глава НП ГЛОНАСС Александр Гурко пожаловался, что после закрытия для России западных рынков китайцы подняли цены на электронные компоненты для системы ГЛОНАСС в 3-4 раза. Китай разрешил России экспортировать зерно из ограниченного числа областей, но только в мешках, а не насыпью. Это сделало экспорт из России малорентабельным и поставило Россию в неравные условия по сравнению с другими поставщиками Пекина. Россия является всего лишь 15-м по величине торговым партнером Китая. Торговый оборот между Китаем и Россией по итогам 2015 года сократился на 27,8% — до 422,7 млрд юаней ($64,2 млрд). Объем экспорта китайских товаров в Россию в 2015 году упал на 34,4% — до 216,2 млрд юаней ($32,9 млрд), а импорт российской продукции в Китай снизился на 19,1% — до 206,5 млрд юаней ($31,4 млрд). Российская доля во внешней торговле КНР упала с 2,2% до 1,65%.

Никто в Пекине не собирается делать судьбоносную ставку на российско-китайский союз. Отсюда — разочарование россиян тем, что Китай не признал вхождение Крыма в состав России, заявил об уважении суверенитета Украины и даже выделил ей 3,6 млрд долларов кредита на проекты по замещению природного газа, помогая тем самым избавиться от газовой пуповины, связывающей эту страну с Россией. Притом что китайские инвестиции в Россию с начала 2015 года уменьшились на 8,2%. И если сокращение прямых иностранных инвестиций в Россию за 2014 год на 70% еще как-то можно объяснить происками Запада, то угасающий интерес Китая выглядит в глазах «продвинутого» обывателя по меньшей мере предательством.

Директор Института России при Китайской академии современных международных отношений Фэн Юйцзюнь считает, что из-за украинского кризиса Россия зашла в серьезнейший с начала века стратегический тупик. По причине резкого спада цен на нефть и суровых санкций западных стран экономика России вступила в период депрессии.

Интерес Китая к России ничем не отличается от интереса КНР к африканским или южноамериканским странам, богатым природными ресурсами. Сейчас в Россию идет всего 0,7% зарубежных инвестиций КНР — меньше, чем из ЕС, в 15 раз. Эта доля может несколько измениться, если контрольные пакеты акций российских стратегических нефтегазовых месторождений будут проданы китайцам. Но тогда мы, во-первых, рискуем стать полноценным сырьевым придатком Китая, а во-вторых, мало чем отличаемся от Африки, где в добычу полезных ископаемых китайцами вложено, по разным оценкам, от 9 до 12 млрд долларов, или от Латинской Америки (20–25 млрд долларов китайских инвестиций в отрасль).

Фантазии о лидерстве России в гипотетическом российско-китайском союзе разбиваются о первые же сравнения двух экономик. Китай уже стал первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, обогнав США. Доля Китая в мировой экономике, согласно последним данным Международного валютного фонда, достигла 16,48% и второе место 16,28% у экономики США. Для понимания масштабов нашего отставания: доля России, когда нефть стоила более $100 за баррель, составляла 3,3% (из которых половину составляет сырье). Кроме того, Китай вышел на первое место в мире по количеству технических лабораторий на душу населения и по экспорту технологий; мы здесь, опять же, являемся заинтересованным импортером. Если вы посмотрите цифры, то содрогнетесь, потому что торговый оборот России с Китаем до падения цен на нефть составлял $95 миллиардов, а Китая с США — $650 миллиардов. Еще раз: $650 млрд и $95 млрд. Вот где производятся материальные и нематериальные блага. Это очевидно, как дважды два — четыре. Никакое увеличение товарооборота России с Китаем не изменит приоритета американского вектора развития Китая.

Активно инвестировать в Россию у Китая особенных причин нет. Пекин руководствуется жесткой экономической логикой и обычно инвестирует либо в страны первого мира, способные дать технологии и практики управления (США), либо в страны третьего мира, относительно дешево и без лишней мороки с трудовым законодательством расстающиеся с ресурсами и посевными площадями (Судан, Зимбабве). Россия не принадлежит ни к первой, ни ко второй категории. Если судить по рейтингу простоты ведения бизнеса Doing Business, где Россия в октябре 2015 года поднялась до 51-й позиции, Китай окружают Сингапур (1-е место), Гонконг (5-е место), Южная Корея (4-е место), Тайвань (11-е место) и Малайзия (18-е место). В рейтинге Global Opportunity Index, измеряющем инвестиционную привлекательность государства, Россия занимала в 2015 году 81-ю позицию, Сингапур — 1-ю, Гонконг — 2-ю, Малайзия — 10-ю, Южная Корея — 28-ю, Япония — 17-ю. При этом по показателю “верховенство права” Россия откатилась сразу на 119-ю позицию, в компанию с Нигерией и Мозамбиком.

В историографии Китая существуют отдельные направления, большое внимание уделяющие территориальным вопросам и проблемам эволюции границ Китая. В разные периоды истории эти научные школы, то приобретают, то теряют свою популярность. Так, некоторые исследователи считают, что территориальный вопрос с Россией не улажен до сих пор, а часть территорий, ныне входящих в состав Российской Федерации и Казахстана были в свое время захвачены Российской империей у Китая.

Уже вскоре после провозглашения Китайской Республики — в 1916 и 1932 гг. появились книги, основной идеей которых стало «возвращение утраченных территорий»: Дальнего Востока от Камчатки до Сингапура, Бутана, частей Афганистана, Индии и т. д. Это было связано с тем, что руководство Китая, являвшегося частью империи Цин (1644—1912гг.), предъявило претензии на всю территорию этой империи после её развала и на все земли, господство над которыми декларировали императоры согласно древнекитайской геополитической концепции. «Утраченные территории» составляют более 10 млн кв. км. Это превышает территорию КНР (9,6 млн кв. км).

Мао Цзэдун также придавал большое значение этому вопросу. Мао выдвинул глобальную цель: «Мы должны покорить земной шар… По-моему, важнее всего наш земной шар, где мы создадим мощную державу». Это привело к пограничным конфликтам — Китайско-Индийский пограничный конфликт 1962 года, Китайско-Индийский пограничный конфликт 1967 года, Китайско-Советские пограничные конфликты на о. Даманский, Китайско-Вьетнамская война 1979 года, инциденты у японских островов Рюкю (архипелаг Сенкаку).