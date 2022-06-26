В Волгограде молодежный фестиваль #ТриЧетыре посетили более 240 тыс. человек

Более 240 тыс. волгоградцев, гостей города-героя стали участниками и зрителями масштабного регионального молодежного фестиваля #ТриЧетыре. На фестиваль были приглашены лучшие творческие коллективы региона, а также популярные звезды DJ Руденко, DJ Саймон, Niletto.

В рамках феста были организованы конкурсные и досуговые площадки. С работой каждой из них ознакомился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров – он пообщался с участниками и гостями и даже принял участие в интерактивах, говорится в сообщении на сайте Администрации.

Победителей #ТриЧетыре объявили с главной сцены, установленной на нижней террасе набережной – награждение лауреатов провели известные медиа- и бизнес-персоны, которые по предложению самой молодежи вошли в состав жюри.

После церемонии награждения стартовал праздничный концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы региона, а также приглашенные звезды: DJ Руденко, DJ Саймон, Niletto – хедлайнеров фестиваля также определила молодежь. Вечером небо над набережной озарил красочный фейерверк.

Основной целью фестиваля является консолидация молодежных патриотических сил, создание условий и площадок для самореализации талантливых ребят.

Напомним, что авиакомпания «Аэрофлот» стала официальным партнером фестивалей Дня молодежи – 2022, которые пройдут 26 июня в 10 крупнейших городах страны – от Калининграда до Владивостока, компания, являясь одним из ключевых партнеров мероприятия, обеспечит перевозку участников фестивалей, в том числе хедлайнеров концертных программ.

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