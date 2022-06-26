Украина закупила в Германии 8 тыс. противотанковых гранатометов RGW 90 Matador

Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии, информирует еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По данным издания, речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, купленных у концерна Dynamit Nobel Defence (DND) в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

По сведениям Welt am Sonntag, Киев еще в марте закупил у DND 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Сейчас же украинские власти приобрели вторую партию – еще около 2900 единиц этого оружия, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Как отмечает еженедельник, факт поставки этого оружия Украине подразумевает, что эта сделка была одобрена правительством ФРГ. При этом Министерство экономики ФРГ отказалось комментировать сообщение Welt am Sonntag.

Правительство Германии тоже обещало Украине вооружения, но уже за счет ФРГ. Между тем из обещанных Берлином 2700 зенитных ракет «Стрела» первоначально были поставлены лишь 500, еще 1500 ракет были переданы лишь после настоятельных просьб Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 млн патронов.

На этой неделе правительство ФРГ обнародовало список поставленного Украине оружия. Из него следует, что с конца марта Германия поставляла Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. Единственную до сих пор существенную поставку тяжелых вооружений – семь противотанковых гаубиц – Украина получила лишь на днях, хотя гаубицы были обещаны еще в начале мая.

Первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые были обещаны Киеву еще в начале апреля, должны быть поставлены лишь в конце июля, а остальные – к концу августа. В начале июня также сообщалось, что Германия готова поставить Киеву четыре РСЗО Mars II, но на минувшей неделе министерство обороны ФРГ заявило, что может поставить лишь три такие системы.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник регулярно выступает с критикой в адрес германских властей из-за их «нерешительности» в вопросе передачи Киеву тяжелых вооружений. Так, он не раз критиковал Берлин за отсутствие в Украине обещанных танков Leopard 1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. Также он сетовал на то, что не состоялся объявленный «кольцевой обмен» танками Т-72 для Украины из Словении.

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