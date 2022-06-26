 

В Турции рассказали о подготовке встречи по «зерновому вопросу»

26.06.2022, 11:50, Новости дня
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Встреча по «зерновому вопросу» в Стамбуле прорабатывается, у российской и украинской сторон есть беспокойства, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk.

«Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У РФ и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле… Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

В среду в Минобороны сообщили, что делегации военных ведомств РФ и Турции на встрече в Москве провели переговоры, на которых обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря. Как уточнили в Минобороны, участники встречи также подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу «Азов Конкорд» выйти из порта Мариуполь.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.

Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято.

Президент РФ Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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