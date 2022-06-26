Мнение: О внезапном уходе давнего камрада… Но как же он так?

Да, так случилось…

По правде говоря, мы с ним познакомились не так, чтобы совсем давно. Скорее — недавно. Лет чуть более 15-ти назад. Но зато какие это были годы! Наполненные событиями, крутыми поворотами, бросками от надежды к отчаянию и обратно. Только посмотрите, как изменилась страна за это время…

И сколько всего довелось пережить. Но вот одного пережить вместе не получилось. И теперь — он уходит…

Из России. Полностью. Быстро.

«Декатлон», французский магазин спортивных товаров, относящийся к той же сети, что и «Ашан» с «Леруа Мерленом», объявил о закрытии всех своих розничных точек продаж, включая интернет-ритейл. Мы познакомились с ним в 2006 году, когда на российском рынке спорттоваров уже господствовал «Спортмастер», продававший втридорога дешёвый китайский ширпотреб под собственными торговыми марками и произведённые в Юго-Восточной Азии вещи популярных спортивных «брендов». Но французы всё же нашли свой путь к сердцу и кошельку потребителя, сумев с ним подружиться.

И вот эта #история заканчивается.

С 27 июня сеть магазинов приостанавливает работу на российском рынке. По официальной версии, вследствие трудностей с логистикой. По факту же, она прекращает деятельность и уходит, экстренно распродавая остатки. С «фантастическими» скидками (на самом деле — как повезёт).

Прослышав о халяве, россияне рванули в магазины с бело-голубым логотипом. По слухам, кому-то удалось «урвать» 3-тысячерублёвые кроссовки за 999 руб. или 800-рублёвую футболку за 99 руб. Но в итоге сметено с прилавков оказалось вообще всё.

Хотя в подавляющем большинстве случаев скидки не выходили за пределы обычных для сезонной распродажи 50-70%. А на часть моделей дисконта не было вообще.

Тем не менее, итог наглядно виден на фото (в данном случае — «Декатлон» в Авиапарке, куда я заглянул по дороге в OBI, открывшийся заново; благо оба магазина на одном этаже). И к концу дня от покупателей уже пришлось отгораживаться подручными средствами.

В общем-то, всё это грустно. И о соотечественниках многое говорит, и о том положении, в котором оказалась #Россия.

Намёк на её более-менее скорое будущее?

Это и есть наша главная цель?

—