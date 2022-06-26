 

Почему молчит Алла – Личное мнение

26.06.2022, 11:35, Разное
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Вы знаете Аллу. Вы знаете моё отношение к самопровозглашённой примадонне эстрады.

Все — от поклонников до коллег по цеху — спрашивают, почему она молчит и не выскажется.


Фото: Соцсети

Кто-то предполагает, что Алла распродаёт недвижимость, и скажет всё после. Другие говорят о детях, вспоминая слова Галкина, что у детей должен остаться хотя бы один родитель.

В общем, всё как обычно — выдумывают ерунду, обсуждают, сплетничают.

Я очень рада, что наконец пришло время, когда все услышат то, что я говорила долгие годы и повторю вам сейчас.

Художник должен рисовать. Писатель — писать книжки. Певец, пока есть голос, петь.

Любой человек может быть абсолютно талантлив в своей профессии. Однако это не означает, что добившись высот в одном деле, он становится экспертом в любом другом.

Алла была звездой советской эстрады. Может ли она высказаться как эксперт в слесарном, например, деле?

Вместе с тем, так уж устроено, что поклонники готовы воспринимать слова кумира на любую тему на веру. Даже если он сам в том, о чём пытается говорить, полный профан.

Я считаю, что долг любого публичного человека — тормозить себя в своей болтовне на темы, которые не связаны напрямую с его родом деятельности.

Да, конечно, у тебя есть мнение. Но ты ведь понимаешь, что совсем не шаришь в проблеме, и, значит, степень твоей объективности далека от того уровня, чтобы навязывать своё мнение другим.

Почему молчит Алла, я не знаю. Возможно, это — слабость, когда человек просто боится. Однако, может быть, это совсем не слабость, а великая сила, когда ты, осознавая ответственность перед другими, сдерживаешь себя от публичной истерики.

Некоторым болтунам, в том числе и из окружения Аллы, пора бы понять, что зачастую молчание — золото.

Услышали меня, наконец?

Источник: Лена Миро



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