Глава федерального сетевого агентства Германии – немецкие граждане должны экономить газ, чтобы избежать дефицита

Дефицита газа в Германии можно избежать за счёт разных факторов, рассказал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Мюллера, Германия активно работает над альтернативами российскому газу, однако этого недостаточно: немецкие граждане должны, в свою очередь, экономить энергию, чтобы избежать наихудшего сценария.



AP

Начиная с прошлой недели, объём газа, поставляемого по «Северному потоку — 1», снизился на 60%, рассказал глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своём интервью для Deutschlandfunk. Он также отметил, что в свете последних событий в Германии не доверяют «Газпрому».

По словам Мюллера, на данный момент ситуация с заполненностью газовых хранилищ обстоит лучше, чем несколько недель назад, однако заполненность по-прежнему недостаточна. Он подчеркнул, что надёжность российской стороны поставлена под вопрос.

Говоря о возможности дефицита газа в Германии, Мюллер отметил, что этот вопрос в первую очередь зависит от действий правительственных ведомств, работающих над новыми источниками голубого топлива. Мюллер напомнил, что в ФРГ строятся два новых терминала по приёму сжиженного газа, также используется газ из Норвегии, Нидерландов и Бельгии. Кроме того, вопрос дефицита газа зависит и от самих потребителей, отметил Мюллер. «Чем больше энергии нам удастся сэкономить, тем меньше будет вероятность пострадать от дефицита газа», — приводит издание слова главы Федерального сетевого агентства.

По словам Мюллера, Федеральное сетевое агентство сделает всё возможное, чтобы предотвратить коллапс экономики и перебои с энергоснабжением домохозяйств даже в случае наихудшего развития событий. При этом он не исключил вероятность возможного сокращения газоснабжения в промышленности, что, в свою очередь, приведёт к осложнениям с рабочими местами и конкурентоспособностью.