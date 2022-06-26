 

В Карелии пограничники перепутали специалиста по параллельному импорту с контрабандистом

26.06.2022, 10:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Карелии произошло краткосрочное задержание одного из видных специалистов по параллельному импорту.

Пограничники совместно с таможенной службой зафиксировали незаконное пересечение границы в одном из лесных районов и провели операцию по задержанию предполагаемых контрабандистов.

Таможенники первыми сообщили об успешном задержании двух полноприводных автомобилей КАМАЗ с грузом нелегального характера без документов, но через полчаса новость пропала с сайта ведомства. По данным Telegram-каналов, транспортировкой руководил опытный импортёр, ранее неоднократно разрабатывавшийся органами в рамках дел о контрабанде и целиком «легализовавшийся» после недавних изменений в законодательство. Позже местный погранотряд подтвердил, что случилось недоразумение, однако никто не пострадал и стороны не имеют друг к другу претензий.

По отрывочным сведениям можно составить следующую картину инцидента: два грузовика в сопровождении внедорожника Nissan Patrol ранним утром успешно пересекли заболоченную местность и направились к ближайшему населённому пункту, что было зафиксировано беспилотником погранслужбы. Через полчаса их заблокировали с двух сторон. Сотрудники компании-перевозчика достали оружие и заняли круговую оборону, силовики в ответ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего начались устные переговоры.

Сам импортёр, присутствовавший в колонне в качестве экспедитора, потом признался журналистам, что «по привычке зашкерился» – это и привело к путанице.

– Вечно забываю, что теперь можно просто через пост ехать, – признался он. – С другой стороны, так никакой романтики, никакого интереса. Раньше, бывает, всю ночь гнус кормишь, пробираешься понемногу, на фары специальные козырьки ставишь, как у вояк, зато потом какое чувство, когда уже на складе за разгрузкой следишь – словами не передать. Теперь, конечно, проще, но и скучнее.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.21 / Собаки оказались лучшими «врачами» психического здоровья своих владельцев в пандемию

11.01.22 / Собянин рассказал об инициативах участников платформы “Город идей” за 2021 год

28.11.21 / Вика Цыганова прокомментировала смерть Александра Градского

19.06.22 / “Лучше в памперсах, чем в яблоках”: важный гусь в подгузниках уморил народ

20.11.21 / Женщина утверждает, что пришельцы забрали ее яйцеклетки

25.02.21 / Путину показали запись посадки американского марсохода, выдав её за высадку российских десантников в Сирии

09.03.22 / Мнение: Конец Ютубу на Руси?

22.10.21 / Близнецы чувствуют душу ребенка: какими мамами являются женщины разных знаков зодиака

24.03.22 / Украинские офицеры призвали Зеленского прекратить боевые действия

12.01.22 / Казахстан откажется от вакцины на основе крови Назарбаева в пользу «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика