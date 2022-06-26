В Карелии пограничники перепутали специалиста по параллельному импорту с контрабандистом

В Карелии произошло краткосрочное задержание одного из видных специалистов по параллельному импорту.

Пограничники совместно с таможенной службой зафиксировали незаконное пересечение границы в одном из лесных районов и провели операцию по задержанию предполагаемых контрабандистов.

Таможенники первыми сообщили об успешном задержании двух полноприводных автомобилей КАМАЗ с грузом нелегального характера без документов, но через полчаса новость пропала с сайта ведомства. По данным Telegram-каналов, транспортировкой руководил опытный импортёр, ранее неоднократно разрабатывавшийся органами в рамках дел о контрабанде и целиком «легализовавшийся» после недавних изменений в законодательство. Позже местный погранотряд подтвердил, что случилось недоразумение, однако никто не пострадал и стороны не имеют друг к другу претензий.

По отрывочным сведениям можно составить следующую картину инцидента: два грузовика в сопровождении внедорожника Nissan Patrol ранним утром успешно пересекли заболоченную местность и направились к ближайшему населённому пункту, что было зафиксировано беспилотником погранслужбы. Через полчаса их заблокировали с двух сторон. Сотрудники компании-перевозчика достали оружие и заняли круговую оборону, силовики в ответ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего начались устные переговоры.

Сам импортёр, присутствовавший в колонне в качестве экспедитора, потом признался журналистам, что «по привычке зашкерился» – это и привело к путанице.

– Вечно забываю, что теперь можно просто через пост ехать, – признался он. – С другой стороны, так никакой романтики, никакого интереса. Раньше, бывает, всю ночь гнус кормишь, пробираешься понемногу, на фары специальные козырьки ставишь, как у вояк, зато потом какое чувство, когда уже на складе за разгрузкой следишь – словами не передать. Теперь, конечно, проще, но и скучнее.

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