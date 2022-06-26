В Госдуме предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва

Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли на рассмотрение Государственной думы. В случае принятия данной инициативы служить по контракту смогут те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ.

Текст поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» доступен в думской базе данных.

Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы, передает РИА «Новости».

Статью 34 закона о приеме на контрактную службу предлагается дополнить новым абзацем.

Согласно предложению, поправки касаются граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих «на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации».

Согласно базе данных, поправки внесены главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым и рядом депутатов.

Между тем, сенатор Сергей Цеков считает, что предложение разрешить служить в армии по контракту выпускникам школ вызывает сомнения. «Ребята по окончании школы еще только достигли совершеннолетия или даже еще не совершеннолетние», – отметил Цеков.

По его словам, возможность заключать контракт надо оставить, как и предусматривает действующее законодательство, для тех, кто уже отслужил срочную службу.

«Я убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошел срочную службу и знает, что такое армия», – сказал сенатор.

Комитет Госдумы РФ по обороне предложил 28 июня рассмотреть поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию.

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