 

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

26.06.2022, 10:27, Новости дня
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Малооблачная погода, без осадков и до плюс 30-32 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в воскресенье синоптическая ситуация в Центральной РФ будет обусловлена юго-восточной периферией антициклона скандинавского происхождения, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет малооблачная и жаркая погода, с температурным фоном на девять градусов выше многолетней климатической нормы.

«В Москве малооблачно, на языке авиационных метеорологов погода называется «миллион на миллион», осадки исключены. Температура воздуха плюс 30-32 градусов, в Подмосковье плюс 28-33 градусов», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, он отметил, что ветер будет северный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Также Тишковец добавил, что погода сегодня будет аномально жаркой, но до рекорда 2010 года столбики термометров не поднимутся. В 2010 году в этот день температура составила плюс 33,6 градусов.

«Хотелось бы добавить, что такого тридцатиградусного тепла у нас не было с августа прошлого года», – сказал синоптик.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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