 

В МИД Испании озвучили планы НАТО на присоединение Украины

26.06.2022, 10:27, Новости дня
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Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата, передает РИА «Новости».

«Это не обсуждается. Этого никогда не было на столе переговоров, не говорится об этом и сейчас», – подчеркнул Альбарес.

Он добавил, что страны Запада не могут давить на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Киев не планирует предпринимать каких-либо шагов для вступления в НАТО, так как альянс «отверг стремления» Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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