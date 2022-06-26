Заколка «крабик» спасает от жары: незаменимый аксессуар для создания эффектной и простой летней прически
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Заколка крабик знакома модницам. Пик популярности этого аксессуара пришелся на конец 20-го – начало 21-го века. Прическа с помощью заколки создавалась за считанные минуты. Лето – период, когда применение подобного аксессуара как никогда востребовано.
Почему он так популярен
Феноменальное возвращение аксессуара можно объяснить вниманием к нему со стороны звезд (Белла Хадид или Хейли Бибер регулярно используют его в своих образах).
Крабик позволяет быстро убрать волосы от лица.
Освободить линию шеи.
Надежно зафиксировать локоны.
При этом прическа создается буквально за секунды.
Разнообразие же форм и цветов заколок позволяет создавать как праздничные, так и повседневные образы.
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