 

Средняя ставка по льготной ипотеке в российских банках опустилась ниже 7 процентов

26.06.2022, 9:06, Новости дня
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Ставки по льготной ипотеке в топ-30 российских банков снизились до средних 6,46% годовых, при этом одну из самых недорогих льготных ипотек предлагают в Росбанке – 4,95%, свидетельствует информация на сайтах кредитных организаций.

«Взять кредит в МКБ на приобретение жилья в рамках программы с господдержкой можно теперь можно по ставке от 6,06% годовых при первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке составляет 12 млн рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – передает РИА «Новости» сообщение Московского кредитного банка.

Вместе с МКБ решение о снижении ставок по льготной ипотеке приняли банк «Дом.РФ» и ПСБ – до минимум 6,3% и 6,35% годовых соответственно. Кроме того, на уровне 6-7% годовых минимальная ставка по ипотеке по госпрограмме установилась в банках РСХБ, РНКБ, «МТС банке» (по 6%), «Зенит» (6,05%), «Ак Барс» и «СМП банке» (по 6,29%), и ГПБ (6,3%).

«Банк «Открытие» начал прием заявок на льготную ипотеку на новых условиях – по ставке от 6,5% годовых», – говорится на сайте кредитной организации, однако при определенных условиях ставку можно снизить до 6,3%.

Чуть дороже льготная ипотека в банке «Санкт-Петербург» и «Абсолют банке» – по 6,35%, а также Металлинвестбанке (6,4%), «Уралсибе» (6,49%). Одни из самых высоких% по льготной ипотеке предлагают в ВТБ и Альфа-банке (по 6,7%), Совкомбанке (6,79%), АТБ (6,99%), «Минбанке» (8,5%), банке «Юникредит» (9%). Также в банке «Центр-инвест» можно оформить ипотеку с господдержкой под 6,5% годовых, однако в ипотечном калькуляторе доступна еще одна такая программа, но под 5,5%.

А одну из самых низких ставок в топ-30 кредитных организаций предлагает Росбанк. «От 4,95% ставка в рублях… Росбанк начал прием заявок в рамках реализации государственной программы по субсидированию ставки по жилищным (ипотечным) кредитам, объявленной президентом Российской Федерации 16 апреля 2020 года», – отмечается на сайте кредитной организации.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин после соответствующего поручения президента Владимира Путина на ПМЭФ подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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