 

Пожар произошел на грузовом судне с российским экипажем у берегов Японии

26.06.2022, 7:45, Новости дня
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На грузовом судне «Ангара» под флагом Сьерра-Леоне произошел пожар в Японском море, российский экипаж эвакуирован, сообщило генконсульство РФ в Ниигате.

Судно шло из порта Фусики (префектура Тояма) во Владивосток. Как сообщило генконсульство, «экипаж, состоящий из 25 росграждан, эвакуирован», о пострадавших не сообщалось. Генконсульство «находится в контакте с капитаном корабля и Управлением безопасности на море Японии» и предпринимает «шаги по оказанию соотечественникам необходимого содействия».

По данным СМИ, пожар произошел в субботу. Судно находилось в Японском море в 24 км к северу от города Вадзима. Большинство членов экипажа покинуло судно на спасательных шлюпках, передает РИА «Новости».

Газета «Хоккоку» сообщила, что причиной пожара могло стать возгорание автомобиля, который перевозило грузовое судно. По ее данным, водоизмещение «Ангары» составляет 6330 тонн, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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