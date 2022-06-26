Автомобиль на большой скорости врезался в толпу в Нью-Йорке

В нью-йоркском районе Бруклин автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов, один человек погиб, четверо доставлены в больницу, сообщила глава местного подразделения полиции Джудит Харрисон.

Водитель автомобиля уходил от погони, когда его машина вылетела на тротуар, где «сбила велосипедиста и двух пешеходов». После этого автомобиль «продолжил движение в северном направлении Ральф-авеню и на пересечении с Холси-стрит сбил еще одного пешехода и врезался в транспортное средство», сказала Харрисон. Погибла пожилая женщина, среди четырех человек, которые получили тяжелые травмы, есть восьмилетний ребенок, он находится в критическом состоянии. Кроме того, один человек получил незначительные травмы.

Причиной внимания полиции к правонарушителю стали несовпадающие номерные знаки. Водитель находится под стражей, два человека, которые были с ним в машине, сбежали, ведется розыск, передает ТАСС.

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