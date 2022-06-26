В России восстановят производство клея «Момент» по классическому рецепту

Химический гигант «Хенкель», производивший среди прочего линейку клеевой продукции под брендом «Момент», заявил об уходе с российского рынка, однако это не значит, что полки магазинов опустеют.

На Череповецком оборонно-химическом комбинате сообщили о разворачивании новой линии, которая скоро начнёт выпускать всем привычный клей по классическому советскому рецепту.

По словам технолога завода, импортозамещённый продукт превзойдёт оригинал по потребительским качествам, поскольку теперь технология и состав будут строго по ГОСТу.

– Что эти немцы в тюбики лили – химия одна. И клеил не как наш, родной, и эффект не тот. Мы договорились с нашими оборонными поставщиками – все компоненты будут натуральные, природные и толуол в нашу продукцию пойдет самой высшей очистки, – заверил он.

В целях сохранности содержимого тюбики еще на заводе будут запаиваться в прочную полиэтиленовую пленку.

—