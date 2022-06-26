Нидерланды выступили против разрыва отношений с Китаем

Разрыв отношений Нидерландов с Китаем не поможет «ни людям Гонконга, ни уйгурам», сообщил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Рютте сообщил о необходимости «разрабатывать собственную политику в отношении Китая, совместно с США». В 2021 году Нидерланды оказались на первом месте среди импортеров китайских товаров в ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, премьер-министр заявил, что увеличение добычи на месторождении в Гронингене будет «крайней мерой», но этого не будет достаточно, чтобы изменить цены на газ. Сокращение объемов поставляемого Россией газа, по его мнению, не является достаточным для этого поводом, передает РИА «Новости».

«Есть другие, которые говорят, что вы должны раскрыть Гронинген, – сказал он. – Ну, 40 млрд кубометров недостаточно, чтобы изменить мировые спотовые цены». Из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти решили постепенно ограничивать добычу в Гронингене. Ожидалось, что месторождение будет закрыто в период с 2025 по 2028 год, но недавно власти заявили о намерении закрыть его в 2023 или 2024 году.

Напомним, на Западе заявляют, что действия Китая в отношении уйгуров – жителей Синьцзян-Уйгурского района – можно называть «геноцидом». Китайская сторона отвергает все обвинения. Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

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