Польша обиделась на снятие ее флага с мемориала в Катыни

Варшава выступает против решения о снятии государственного флага Польши на мемориальном комплексе в Катыни, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

Пшидач сказал, что «реакция уже наступила». По его словам, «польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала». Консул потребовал от властей РФ «объяснений этих действий». По словам консула, «они не принимаются польской стороной», передает ТАСС со ссылкой на «Польское радио 24».

Напомним, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории Ирина Великанова объясняла, что флаг Польши на мемориальном комплексе в Катыни снят, так как в современных политических условиях размещение государственной символики Польши неуместно: «Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши».

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