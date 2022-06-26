 

Disney решила оплачивать сотрудницам транспортные расходы на аборт

26.06.2022, 6:20, Новости дня
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Ряд крупнейших компаний в США заявили, что планируют выплачивать сотрудницам компенсацию транспортных расходов, если тем потребуется поехать в другой штат, чтобы сделать аборт.

Bloomberg пишет, что в число таких компаний вошли банки JP Morgan Chase, Citibank, Goldman Sachs, одна из крупнейших в США сетей аптек CVS. Кроме того, подобные меры поддерживают IT-гиганты: Google, Amazon, Microsoft и Meta. Также оплачивать транспортные расходы, связанные с абортами, намерена Walt Disney Company, передает ТАСС.

Напомним, США захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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