Молдавия сняла запрет на экспорт пшеницы

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии сняла запрет на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба кабмина страны.

Экспорт пшеницы был запрещен с 1 марта, муки – с 12 марта. В июне молдавские фермеры вышли на протесты, требуя в том числе либо отмены запрета, либо согласия руководства Молдавии купить у них для госрезерва минимум 100 тыс. тонн зерна. Решение комиссии вступило в силу в момент публикации, передает РИА «Новости».

Напомним, президент страны Майя Санду заявила, что украинские события ставят под угрозу продовольственную безопасность соседней Молдавии. Следует отметить, что причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку РФ от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.

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