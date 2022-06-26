Молдавия сняла запрет на экспорт пшеницы
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии сняла запрет на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба кабмина страны.
Экспорт пшеницы был запрещен с 1 марта, муки – с 12 марта. В июне молдавские фермеры вышли на протесты, требуя в том числе либо отмены запрета, либо согласия руководства Молдавии купить у них для госрезерва минимум 100 тыс. тонн зерна. Решение комиссии вступило в силу в момент публикации, передает РИА «Новости».
Напомним, президент страны Майя Санду заявила, что украинские события ставят под угрозу продовольственную безопасность соседней Молдавии. Следует отметить, что причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку РФ от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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