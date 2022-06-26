 

Трамп оказался популярнее Байдена в США

26.06.2022, 4:55, Новости дня
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Если бы выборы президента США проводились сейчас, большинство избирателей проголосовали бы за экс-главу американского государства Дональда Трампа, а не за действующего лидера страны Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного McLaughlin & Associates.

Американцам предлагали ответить на вопрос: «Если бы выборы президента состоялись сегодня, вы бы с большей вероятностью проголосовали за Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, или за Джо Байдена, кандидата от Демократической партии?». Трамп, согласно результатам опроса, набрал бы 49%, Байден – 44%.

Кроме того, Трамп лидирует среди кандидатов от Республиканской партии США – на праймериз 2024 года за него готовы проголосовать 59% избирателей. Губернатор Флориды Рон ДеСантис набирает 15%, бывший вице-президент Майк Пенс – 7%, пишет «Московский комсомолец».

Также 50% участников опроса заявили, что вице-президент Камала Харрис «вероятно» станет президентом до истечения первого срока Байдена, 40% считают это маловероятным, 10% не стали отвечать на этот вопрос. 

Опрос проводился с 17 по 22 июня. В нем приняла участие 1 тыс. избирателей. Уровень погрешности не указан.

Напомним, сообщалось, что Трамп изучает возможность объявить о намерении выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2022 года. Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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