В России чехов заподозрили в мародерстве в Украине
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Двух граждан Чехии подозревают в мародерстве на Украине. Украина разрешила им вернуться в Чехию, где делом заинтересовался Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, сообщают информационные агентства.
Мужчины входили в батальон «Карпатская Сечь». Украинская полиция вела расследование, но обвинений не предъявила. В Чехии, если их вина будет доказана, суд может вынести приговор о пожизненном заключении. Среди улик, которые имелись у украинской стороны, были 500 г золотых и серебряных украшений. Один из подозреваемых признал вину, но заявил, что брал только не представлявшие ценности вещи как, например, булавки или брошенную военную фуражку, передает ТАСС со сссылкой на CTK.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что «Карпатская Сечь» открыто «декларирует «ненависть к русскому миру». «При этом со своими партнерами – крайне радикальными, на гране с экстремизмом – организациями в Европе «Карпатская Сечь» поддерживает дружеские отношения», – констатировала Захарова.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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