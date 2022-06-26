Средства для ухода на основе силикона и теплая вода: как надолго сохранить цвет окрашенных волос

После окраски волос нам хочется надолго сохранить цвет. Но это удается далеко не всегда. Очень часто шевелюра теряет полученный оттенок уже через несколько недель. Это связано с неправильным уходом за прядями. В статье мы приведем несколько рекомендаций специалистов, которые помогут вам сохранить цвет окрашенных волос.

Избегайте горячей воды

После окрашивания избегайте мыть голову горячей водой. Иначе цвет прядей быстро потускнеет. Горячая вода открывает кутикулы волос, в результате чего они утрачивают пигмент и выцветают. Кроме этого, мытье при высокой температуре сушит шевелюру и делает пряди ломкими.

Волосы следует мыть теплой водой. Она смывает жир и грязь, но не открывает кутикулы. После гигиенических процедур волосы следует обработать уходовыми средствами на основе силикона. Они защитят пряди от выцветания и чрезмерного воздействия тепла.

Чаще мойте голову

Многие женщины стараются реже мыть голову после окрашивании, так как боятся потерять цвет. Это большая ошибка. Окрашенные волосы нельзя держать сальными. Их нужно регулярно мыть по мере загрязнения.

Если вы допускаете скопление на голове сального секрета, грязи и остатков уходовых средств, то это приводит к раздражению, шелушению и зуду эпидермиса. Такое состояние кожи ослабляет волосы.

Увлажняйте волосы

Окрашенные волосы нуждаются в хорошем увлажнении, так как они легко теряют влагу. Сухие пряди выглядят безжизненными и тусклыми.

Необходимо использовать шампуни и бальзамы с увлажняющими ингредиентами. Особенно полезны продукты на основе масел кокоса и авокадо. Они помогают надолго сохранить цвет после окрашивания.

Шампуни и бальзамы должны быть предназначены для окрашенных волос. Обычные моющие средства распознают краску как загрязнение и пытаются ее смыть.

Избегайте горячих инструментов

После окрашивания волосы приобретают пористую структуру. Они становятся ломкими и очень уязвимыми. Поэтому старайтесь как можно реже пользоваться плойками, утюжками и феном. Горячие инструменты еще сильнее высушивают волосы.

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По возможности старайтесь сушить волосы естественным путем. Если вам все же необходимо воспользоваться горячими инструментами для укладки, то обязательно наносите на шевелюру термозащитный спрей.

Отдавайте предпочтение теплым оттенкам

Волосы следует окрашивать только качественными красками. Дешевые красители слабо держатся на прядях и быстро выцветают.

Специалисты также советуют отдавать предпочтение теплым тонам. Они более устойчивы и дольше держатся на волосах, чем холодные оттенки.

Темные цвета считаются более устойчивыми, чем светлые. К самым уязвимым и нестойким оттенкам относится платиновый блонд. Он часто приобретает зеленоватую окраску после контакта с хлорированной водой.

Это не означает, что светлый цвет невозможно сохранить надолго. Но в этом случае вам придется использовать шампуни с фиолетовыми пигментами. Они продлевают жизнь холодным и светлым оттенкам.

Заключение

Окрашенные волосы нуждаются в бережном обращении. Их необходимо почаще мыть и увлажнять, а также защищать от воздействия высоких температур воды и воздуха.