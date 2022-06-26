 

BFM TV – французская оппозиция отказывается сотрудничать с партией Макрона в Нацсобрании

26.06.2022, 4:10, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил оппозиционным партиям прийти к компромиссу и работать сообща в парламенте, однако они отказываются сотрудничать с правящей партией, рассказывает BFM TV. Левая коалиция NUPES и Национальное объединение настроены решительно и хотят отстаивать свои идеи в Национальном собрании, тогда как республиканцы выдвинули условия для поддержки правительственных реформ.

В своём обращении в среду вечером Эммануэль Макрон выдвинул ультиматум оппозиционным партиям: они должны обозначить, хотят или нет работать вместе с президентской партией.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Французской Республики: В ближайшие дни необходимо прояснить, какую долю ответственности и сотрудничества готовы на себя взять различные группы в составе Национального собрания.

Президент дал на это 48 часов, которые истекают в пятницу вечером. Пока оппозиция не хочет ни от чего отказываться. Левая коалиция NUPES, похоже, занимает самую твёрдую позицию и не готова работать с президентом, если он не пойдёт на уступки.

МАТИЛЬДА ПАНО, депутат коалиции NUPES и «Непокорённой Франции» от департамента Вал-де-Марн, председатель группы «Непокорённой Франции» в Национальном собрании: Сказать, что мы согласимся с проектами, которые предлагает Эммануэль Макрон, нет. Мы то, что называется «оппозиционной демократией», оппозиция, и я думаю, что, напротив, разумно при демократии иметь различные политические силы, которые привносят различные возможные пути для страны и различные политические проекты.

Со своей стороны Национальное объединение заявило о том, что готово голосовать за реформы в индивидуальном порядке в зависимости от их соответствия программе ультраправых.

СЕБАСТЬЯН ШЕНУ, официальный представитель Национального объединения, депутат от департамента Нор: Мы там нужны, чтобы продвигать свои идеи. Нас поддерживают миллионы французов, которые нам доверяют и требуют, чтобы мы продвигали свои идеи по покупательской способности, миграции, пенсионной реформе. Так что мы возьмём слово, когда Эммануэль Макрон предложит вещи, которые идут вразрез с интересами, которые мы защищаем, и мы будем предлагать (свои варианты. — ИноТВ).

Что касается республиканцев, они больше склоняются к сотрудничеству с президентом, однако хотят выдвинуть ему особые условия.

КСАВЬЕ БЕРТРАН, председатель Республиканской партии в департаменте О-де-Франс: Никакого участия в создании правительства не надо вносить путаницу и никакой коалиции. Но если это в общих интересах страны, в интересах французов, для их быта и ради будущего, мы ответим. И ещё, позволю себе добавить: дело ясное если Макрон хочет провести реформы в Национальном собрании, ему придётся их сочинять вместе с Республиканской партией.

Таким образом, оппозиция перекладывают всю ответственность на президента и в свою очередь требует, чтобы он прояснил свою позицию.

В Брюсселе Макрон продемонстрировал уверенность в своих силах. Он вернётся вечером, а завтра днём должен отправиться в Баварию на саммит «Большой семёрки». До этого времени глава государства может выступить с новыми обращениями. 

Дата выхода в эфир 24 июня 2022 года.



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