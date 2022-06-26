Le Figaro – «нелюбовь к Западу сильнее противоречий» — эксперт объяснила прочность союза России и Турции

Несмотря на разногласия, РФ и Турции удаётся поддерживать хорошие отношения, благодаря общему для двух стран неприятию Запада, констатирует в интервью Le Figaro эксперт по РФ Изабель Факон. Как поясняет специалист, и Путин, и Эрдоган считают, что западные партнёры отвергли их стремление к сближению и не приняли в расчёт их требований в области безопасности. Кроме того, личная симпатия и откровенность позволяют президентам всегда приходить к соглашению — даже в вопросах, где их интересы не совпадают, подчёркивает эксперт.



AP

Несмотря на разногласия по многим вопросам, РФ и Турции удаётся поддерживать особые отношения, констатирует в интервью Le Figaro эксперт по РФ и автор книги «Россия — Турция. Вызов Западу?» Изабель Факон. По её мнению, свою роль здесь играют хорошие личные отношения президентов двух стран. И Путин, и Эрдоган являются приверженцами откровенности в межгосударственных отношениях, считая, что она позволяет преодолеть разногласия и препятствия. Действительно, каждый раз, когда разногласия по поводу Сирии, Армении, НАТО или Ливии угрожали дойти до критической точки, главы двух государств встречались или разговаривали друг с другом и находили соглашение, позволяющее преодолеть противоречия, принимая тот факт, что различия в восприятии ситуации сохраняются, напоминает специалист.

Эрдоган и Путин также сходятся в вопросах жёсткого отношения к оппозиции и имидже сильного лидера, который оба президента поддерживают как внутри страны, так и на международной арене. На взгляд Факон, поворотным моментом в сближении двух президентов стала поддержка, которую Путин выразил Эрдогану после неудачного государственного переворота в 2016 году, в то время как западные страны, со своей стороны, критиковали массовые репрессии, последовавшие за этим событием в Турции.

Ещё одна важная точка сближения между двумя странами — их отношение к Западу. Обе страны считают, что Запад отверг их стремление к сближению, интеграции с ним. Они также уверены, что западные партнёры проигнорировали интересы Москвы и Анкары в области безопасности, например, по курдскому вопросу в случае Турции и по вопросу расширения НАТО в случае России.

«Турция, как и Россия, заинтересована в идее менее ориентированного на Запад многополярного мира, в котором роль региональных держав оценивается по достоинству», — поясняет эксперт.

При этом антизападная позиция России, видящей себя мировой державой, явно носит более массовый и структурный характер, чем позиция Турции, которая хочет расширить своё влияние в региональных масштабах, замечает собеседница издания, указывая, что в этой разнице может заключаться уязвимость для двусторонних отношений. Возможно, именно поэтому Москва в течение последнего десятилетия стремилась втянуть Турцию в экономическое сотрудничество, имеющее стратегический характер и создающее долгосрочную зависимость, к примеру, в сфере энергоресурсов и атомной энергии.

Неприятие политики Запада и стремление сократить его влияние в конечном счёте становится общей целью на каждом из театров, где интересы Анкары и Москвы ещё далеки от полного сближения. В Сирии это выразилось в создании переговорного формата в Астане между Россией, Турцией и Ираном. Во время Нагорно-Карабахского конфликта в 2020 году соглашение о прекращении огня осуществлялось под руководством РФ и в консультациях с Турцией.

На фоне напряжённости в отношениях с европейцами в Восточном Средиземноморье Турция считает полезным продемонстрировать потенциал для координации действий с Россией, которая в последние годы усилила свое присутствие в этом регионе. Что касается Москвы, то она хотела бы подчеркнуть дух сотрудничества с Анкарой на Чёрном море, где Турция позиционирует себя как береговую державу, а не как члена НАТО.

Одним из самых сложных моментов в отношениях с Турцией, с точки зрения Москвы, ещё до начала специальной операции было сотрудничество Анкары с Киевом, напоминает Факон. На данный момент Турция, похоже, пытается сохранить баланс между Россией и Западом: она осуждает военные действия, закрывает проливы для военных кораблей, но не принимает никаких санкций против России, продолжает работать с ней в экономической сфере и пытается выступать в качестве посредника. Эксперт предлагает не забывать, что Турция очень зависима от РФ в экономическом плане. Кроме того, активная роль в конфликте может помочь турецкому правительству отвлечь внимание от экономического кризиса в собственной стране.

Хотя и Россия, и Турция играют на одних и тех же театрах, их приоритеты остаются разными, отмечает специалист. Для Турции это Ближний Восток и Средиземноморье, в то время как внешняя политика РФ по-прежнему нацелена на сохранение веса на постсоветском пространстве. Это может измениться, если Турция станет более активной в этом регионе, который РФ считает сферой своего влияния. Как показал конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году, напряжённость между двумя странами по кавказскому вопросу может усилиться, прогнозирует эксперт.