Международный союз конькобежцев обвинили в попытке «вычеркнуть» Щербакову

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал решение Международного союза конькобежцев не помещать фото российской фигуристки Анны Щербаковой на фотоколлаже с олимпийскими чемпионами.

Международный союз конькобежцев не опубликовал фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов Пекина–2022. При этом Щербакову, победившую в женском одиночном катании, заменили на японку Каори Сакамото, которая получила бронзу (серебряным призером Олимпиады стала гражданка России Александра Трусова). Кроме того, проигнорировали членов сборной России, победивших в командном турнире фигуристов.

Свищев заявил, что это «самая настоящая дискриминация». По его словам, «благодаря в том числе нашим спортсменам фигурное катание развивается во всем мире». Он подчеркнул, что «российские фигуристы – движущая сила этого вида спорта», передает РИА «Новости».

Как сообщил Свищев, «поразительно, что спортивные чиновники с такой наглостью берут и вычеркивают олимпийскую чемпионку из истории фигурного катания». Он считает, что «подобное недопустимо». Свищев сказал, что «такие поступки лишний раз подтверждают политизированность многих международных спортивных федераций».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине Щербакова получила золото, а Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании. На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

При этом разгорелся скандал вокруг Камилы Валиевой: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.

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