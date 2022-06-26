Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке»

Cообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – приводит слова Маляр UNN.

Маляр заявила, что неудачей с контрнаступлением на Северодонецк украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. По ее словам, «не дали ВСУ доделать запланированное», передают «Народные новости».

Как сообщила Маляр, «одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач», причем «важно это делать в условиях информационной тишины», пишет «Лiга.net».

Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Киев и западные СМИ при этом утверждали, что ВСУ вели контрнаступление в Северодонецке.

—