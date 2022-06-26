Мнение: Голубчик в луже крови

О культуре доноса у конспирологов, или «Сапа не ждал»

Широко известный в узких кругах знатный конспиролог Астеррот продолжил свою беззаветную битву с украинским шпионом Сапожником: в своем очередном посте он уже попросту накатал на меня нечто вроде доноса «всем добрым русским людям» – и без лишних экивоков призвал к расправе. «Сапа тупо отрабатывает бандеровские гонорары, но пусть это станет всем совершенно с несомненностью ясно» – пишет видный борец с мировой закулисой. В связи с чем он буквально зовет Русь к топору:

«Ах, Тесак, Тесак, как рано ты покинул этот мир… Заинтересованным почитателям талантов мага-недоучки напоминаю, что сапа частенько сиживает в «Шоколаднице» где-то в центре Москвы, адрес можно поискать в его ЖЖурнале, он там его часто вывешивает, как и свои фото. Ничто не мешает придти, пообщаться. Заглянуть, тэкскэть, магу в его магические, пустые глаза. Спросить что-то типа: «Ну что, сапа, не ждал, да?»

Наколочку кинул, в общем, братанам. Подсказал, где искать. А выведал наколку опытный конспиролог у меня же – как Штирлиц, в непринужденном разговоре заставил лоха выдать все пароли-явки: я сам пару лет назад звал Астеррота в Шоколадницу, он тогда проявлял большой интерес к «Стране утраченной эмпатии». Много раз порывался прийти — но так и не рискнул, болезный. Один раз даже прямо пообещал быть, очень уж хотел обзавестись экземплярчиком с моим автографом — но снова не пришел. Потом объяснил, что боится потерять анонимность — за ним же КГБ охотится вместе с ЦРУ, это понимать надо. «За мной могут следить!»

Я, собственно, чего запомнил-то? Очень рассчитывал 500 рублей за книгу с него поиметь, у меня каждая пятисотка на счету. Но нет, не вышло, с такими как Астеррот – где сядешь, там и слезешь.

Хотя публичные призывы к «общественности» «найти и покарать Сапожника» для меня не новость – ими уже лет 10, а то и больше, пробавляется Галковский, последнее обострение в этом духе у него случилось совсем недавно. И кажется, тоже намекал на «Шоколадницу». Галковский у нас тоже знатный конспиролог, и, собственно, не один я удостоился такой чести. Помню, как в свое время меня поразил его едва-едва завуалированный призыв к расправе над Крыловым и еще парой ЖЖ-стов в далеком 2006 году:

«Что касается русского национального движения, то оно ещё не возникло. Момент его возникновения можно будет определить очень просто. Когда очень рационально, хладнокровно (анонимно и без деклараций) выпустят кишки Белову, Холмогорову и Крылову. В стиле “нет человека – нет проблем”. Открывают подъезд, а голубчик в луже крови лежит. Входят в квартиру – другой с простреленным затылком в ванной мокнет. А третий вообще исчез. Вышел из дому и пропал. Серьёзное движение начинает с уничтожения стукачей и провокаторов. Это азбука» (ЖЖ Галковского, 2006)

В дальнейшем, кстати, отношения Крылова и Галковского «исправились» настолько, что первый ходил ко второму «в гости» в его Бизнес-Центр Утиного Движения возле метро Перово, и там Галковский с натугой изображал гостеприимного барина (довольно фальшиво), а Константин Крылов старался держаться максимально непринужденно (тоже без особого успеха). Крылов изо всех сил старался не помнить, как Галковский много раз клеймил его «гебистом» и «стукачом», а также впрямую призывал «выпустить Крылову кишки». Да и впрямь – какие могут быть счеты между патриотами? Зато «утята» всё засняли на камеры:

Что в целом удручает? Какая-то подлость во всем этом. Мне казалось, что мотивация конспирологов все же в целом благородная: их возмущает, что есть некие «сильные мира сего», которые творят злые дела, да еще втайне, да еще норовят всё делать чужими руками – и именно поэтому конспирологи стремятся вывести их всех на чистую воду.

Но откуда тогда вот эта манера писать публичные доносы?! Это же то же самое – исконное национальное стремление: делать злые дела чужими руками, сам оставаясь в полной безопасности. Возникает подозрение, что и мотивация у наших конспирологов отнюдь не благородная: они, оказывается, не то что против злых дел чужими руками – нет, они САМИ бы так хотели! Но, как говорится, «руки коротки». Вот они и бесятся.

«Почему другие – Злые Тайные Силы, Мировая Закулиса – могут, а мы – нет?! Это несправедливо! Вот ужо мы их тогда всех разоблачим!» Смешно и жалко.