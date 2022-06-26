Мнение: О битве гигантов… Почему Россия — обречена?

Как известно, в мире правит не тайная ложа, а явная лажа. Тем не менее, операций разведок никто не отменял. Без их учёта картина мира будет неполной. А с их преувеличенной важностью — неадекватной. Золотая середина состоит в том, что агентов «вербуют все». Насколько успешно — другой вопрос. А насколько эффективно они действуют — третий.

И тут вот что важно знать.

Пишет прокремлёвский «политолог» Алексей Чадаев.

«Один мой знакомый экс-сотрудник спецслужб много лет назад просвещал меня про различие т.н. «американского» и «британского» подходов в строительстве агентурной сети. Термины условные, поскольку в жизни и те и те пользуются обоими, но вопрос в пропорции. Если вкратце, «американский» подход — это вербовка высокопоставленного человека, уже находящегося в элите, а «британский» — это выращивание агентуры вдолгую, с юных лет, и постепенное продвижение её в эту самую элиту.

Я спросил, а можно ли говорить о подходе «русском/советском», и он сказал, что в определённом смысле да — это о вербовке людей, соглашающихся на сотрудничество не только и не столько из страха или по корыстным, но и по идейным соображениям.

Так вот, возвращаясь к англосаксам… Агентура влияния — это намного более полезная часть агентуры, чем та, которая добывает информацию или выполняет какие-нибудь задания по поручению куратора. У агента влияния нет никакого куратора, он не получает никаких заданий ниоткуда, не получает денег, либо получает их через третьи руки сам не зная от кого и за что. Он действует полностью самостоятельно, из собственной мотивации. И главное, что им движет — это сформированная у него в голове картина мира, система убеждений, ценностей и приоритетов. Полезным его делает именно она, и в этом смысле не так важно «склонить к сотрудничеству» — это, в конце концов, рано или поздно раскрывается контрразведкой — сколько сформировать определённую жизненную стратегию и набор представлений, «что такое хорошо и что такое плохо».

Такая агентура может быть намного более массовой, а механизмов добиться для неё необходимого положения в обществе, усиливающего её влияние на происходящие в стране процессы, можно построить очень много и без какого-либо риска. Это могут быть вузы, медиа, НКО, политические партии — всё, что угодно на выбор. Важно, чтобы они были в мониторинге, их можно регулярно приглашать на всякие там конференции, образовательные программы, давать медиаплощадку, продвигать их аккаунты в соцсетях — и при этом вообще никак с ними не взаимодействовать напрямую. У них будет чистая совесть — они смогут не чувствовать себя ничьими марионетками. А смогут чувствовать себя, наоборот, свободными людьми, продвигающими ценности свободы в своей отсталой несвободной стране. И все успехи в карьере искренне приписывать своим личным талантам.

Мы, кстати, тоже в советские времена в это немного умели — фонды мира, фестивали, субсидирование обучения для зарубежных студентов в наших вузах и т.д. Сейчас почти не…»

Но сейчас именно борьба за то, чтобы сформировать свою «картинку» в глазах даже не сотен миллионов, а, возможно, и миллиарда, выходит на первый план. Именно медийная #победа в конечном итоге определяет всё остальное, хочется этого или нет. Операция США в Ираке привела к гибели более 600 тыс. чел., но Штаты считаются «освободителями» иракского народа от кровавого тирана. Который, уничтожил за все годы своего правления в разы меньше противников. Готовых, к слову, его убить в прямом смысле слова. Противники Слободана Милошевича уничтожили больше сербов, чем те — албанцев. Но «геноцид» устроил Слобо, и в итоге именно он отправился в Гаагу. Вот что делает власть «медиа» над властью факта.

А источником этой власти является сеть агентуры влияния.

Нынешняя #Россия, живущая по самым отстойным советским моделям, в это тупо не умеет.

И потому она — обречена?

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