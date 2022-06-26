Рост цен и сокращение производства — Guardian о том, чего Европе ждать в случае ограничения российских поставок газа

За последнюю неделю российский «Газпром» на 60% сократил поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 1», ранее уже прекратив поставки в Польшу, Болгарию, Францию и Нидерланды, пишет The Guardian. Как отмечает издание, в случае если Европа останется без российского газа и не сможет его заменить, регион ждёт ограничение производства в наиболее энергоёмких отраслях промышленности и дальнейший рост цен на электроэнергию для потребителей.



АР

Президент РФ Владимир Путин и российская энергетическая компания «Газпром», похоже, начали «закручивать гайки» в отношении Европы, ограничивая поставки газа, сообщает The Guardian. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что Европа должна сделать к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой.

Как отмечает издание, РФ начала отрезать страны Европы от поставок, «явно пытаясь помешать» им заполнить газовые хранилища в преддверии зимы. Так, за последнюю неделю «Газпром» на 60% сократил поставки по газопроводу «Северный поток — 1». Это привело к прекращению поставок в Италию, Австрию, Чехию и Словакию. Поставки газа также были прекращены в ряд других стран, включая Польшу, Болгарию, Францию и Нидерланды.

Взрыв на одном из крупнейших заводов США по производству сжиженного природного газа Freeport LNG в Техасе, который экспортировал американский газ в Европу, также привёл к сокращению поставок.

При этом до начала российской спецоперации на Украине РФ обеспечивала 40% поставок газа в Европу. В связи с этим ограничения на хранение газа или наращивание импорта сжиженного природного газа в некоторых странах, включая Германию, делают полную замену российских энергоносителей практически невозможной в краткосрочной перспективе. В ЕС считают малоосуществимой вероятность запрета на импорт российского газа, так как среди 27 членов блока нет согласия по данному вопросу.

Вместо этого страны спешат заполнить свои хранилища раньше, чем обычно. По данным The Guardian, на данный момент подземные хранилища Европы заполнены на 57%. Европейская комиссия поставила перед каждой страной задачу по достижению обязательного уровня запасов в размере 80% к началу ноября, а Германия планирует к этому сроку заполнить свои хранилища на 90%.

Впрочем, без российского газа достичь этих целеэ будет трудно. «Единственный способ приблизиться к цели — платить очень высокую цену. США направляют СПГ в Европу вместо Азии, потому что страны Европы платят больше», — заявил глава отдела исследований нефти и газа банка Investec Натан Пайпер.

На данный момент европейские страны всё чаще обращаются за поставками больших объёмов дорогостоящего сжиженного природного газа именно к Соединённым Штатам. Кроме того, издание полагает, что выгоду из энергетического кризиса может получить и Великобритания, увеличив экспорт газа в ЕС.

По данным Национальной статистической службы Соединённого Королевства, экспорт товаров из страны в ЕС в апреле рос третий месяц подряд и достиг £16,4 млрд, что является самым высоким уровнем с момента начала учёта в 1997 году. Произошёл этот рост во многом благодаря увеличению поставок газа и сырой нефти в Нидерланды и Ирландию. Кроме того, европейские страны пытаются увеличивать поставки газа из Норвегии и Азербайджана, а также расширить использование возобновляемых источников энергии.

В случае если государствам Европы не удастся заменить российский газ, наиболее вероятным результатом издание называет сокращение потребления энергии на производствах. В частности, в Германии, где доля российского газа в структуре импорта составляет 35%, с необходимостью ограничить производство столкнутся такие энергоёмкие отрасли промышленности, как сталелитейная.

«Либо правительства введут ограничения на использование энергии, либо цены станут настолько высокими, что её использование станет нерентабельным. Может возникнуть ситуация, когда РФ перекроет поставки газа этой зимой, когда потребление будет высоким», — прогнозирует Пайпер. По его словам, даже во время холодной войны СССР оставался надёжным поставщиком энергии, однако «теперь эта связь разорвана».

The Guardian также задаётся вопросом, повлияет ли ограничение поставок газа Россией на Великобританию. В прошлом году доля российского газа на рынке страны составляла всего менее 4%, в связи с чем страна, похоже, защищена от проблем с поставками. Великобритания «находится в хорошем положении» благодаря собственным поставкам газа на внутренний рынок, поставкам из Норвегии и импорта сжиженного природного газа. Впрочем, от стремительного роста цен на электроэнергию это её не защищает.

Министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг также сообщил, что Лондон намерен расширить возможности собственных поставок на случай возникновения проблем этой зимой. Так, в стране запустили старую законсервированную теплоэлектростанцию West Burton A, работающую на угле. Власти королевства также ведут переговоры с компанией Centrica о возможности возобновления работы хранилища Roughу восточного побережья Англии, которое было закрыто в 2017 году.

При этом издание полагает, что перебоев в поставках энергии потребителям в Великобритании и Европе ждать не стоит, так как в первую очередь будет ограничено промышленное использование электроэнергии. Однако и без того высокие цены, вероятно, вырастут ещё больше.

По данным исследовательской компании Cornwall Insight, верхний предел цен на электроэнергию для британцев достигнет £2,980 уже в октябре и может достичь £3,003 в январе. Но если РФ полностью прекратит экспорт газа, цены могут подняться ещё выше, предупреждает The Guardian.