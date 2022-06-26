 

В ВОЗ не сочли ситуацию с оспой обезьян чрезвычайной

26.06.2022, 2:10, Новости дня
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Сейчас ситуация со вспышкой оспы обезьян в мире не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, говорится в заявлении по итогам заседания комитета Всемирной организации здравоохранения.

Указывается, что «несколько членов высказали различающиеся мнения», но «комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», передает ТАСС.

При этом вспышка имеет «чрезвычайную природу», в ВОЗ призвали к «интенсивным усилиям по реагированию» и «тщательному мониторингу». Новый анализ ситуации планируется «через несколько недель». К этому времени возможны «существенные изменения» и пересмотр оценки, заявили в ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что оспа обезьян обнаружена более чем в 50 странах в пяти регионах, выявлено свыше 3 тыс. случаев заражения. Гебрейесус заявил, что есть «эволюционирующая угроза для здравоохранения».

Напомним, сообщалось, что число подтвержденных случаев оспы обезьян у людей в мире превысило 3,2 тыс. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что необходимости проводить массовую вакцинацию против оспы в настоящее время нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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