Украинские силовики взорвали очередной мост

При отступлении украинские силовики взорвали мост в районе Золотого, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Военнослужащий Народной милиции рассказал, что взорван мост, «который ведет из города Первомайска на Катериновку». Действия украинских сил «затруднили продвижение» союзных войск, «но не остановили», передает РИА «Новости».

Напомним, населенные пункты Золотое и Горское освобождены российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков. Отметим, что украинская армия активно разрушает мосты перед наступающими российскими войсками.

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