 

G7 захотела договориться о предельных ценах на российскую нефть

26.06.2022, 2:10, Новости дня
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В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть, сообщил источник в кабмине Германии.

Источник ТАСС заявил, что «идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать». По его словам, G7 ведет разговор «в правильном направлении» и находится на пути по достижению решения. Цель такого шага – не дать РФ получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке.

Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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