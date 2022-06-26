 

Назад в Средневековье – Личное мнение

26.06.2022, 1:53, Разное
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В США отменён закон 1973 года, закрепляющий право женщины на аборт.


Фото: Соцсети

Теперь в Техасе, Оклахоме, Луизиане и ряде других штатов женщина не сможет убрать из своего собственного тела оплодотворённую яйцеклетку.

И неважно, в результате чего именно эта яйцеклетка была оплодотворена: ни изнасилование, ни инцест не дадут женщине право прервать легально беременность.

Закон теперь обязывает рожать. Иначе — тюрьма тебе и всем, кто тебе помогал в прерывании беременности.

А теперь поговорим о свободе — главной на словах западной ценности?

С одной стороны, мы имеем толпы небинарных личностей, который требуют не идентифицировать их гендер, не обращаться к ним как «он» или «она», а называть их «они».

Вот я свою идентичность уже не первое десятилетие ищу в слове. Это трудно: были и книги, и сценарии. Теперь вот есть блог.

А есть те, кто ищут свою идентичность через то, как именовать свой участок тела между ног. И попробуй только пошути над этим их поиском, покусись на эту их свободу называться «они» и испытывать сексуальное влечение к автомобилю или забору — вусмерть толерантное западное общество тебя отменит так, что мало не покажется.

Это, повторю, с одной стороны.

С другой, мы имеем забеременевшую в результате изнасилования родным дедом девчонку в Техасе, которая угодит в колонию, если попытается прервать беременность.

Это не просто печально. Это очень страшно. Это прямой путь в «Рассказ служанки», который в США официально начался вчера.

Мысли по поводу есть? Какие?

Источник: Лена Миро



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