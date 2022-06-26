 

ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка во время эвакуации мирных жителей

26.06.2022, 0:47, Новости дня
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Эвакуация с химпредприятия «Азот» временно приостановлена из-за обстрела промзоны Северодонецка со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в Народной милиции ЛНР.

В Народной милиции пояснили, что «людей в подвалах предприятия очень много, и заявленные сегодня 800» человек – «это лишь часть, та часть, которая уже вышла». В Народной милиции заверили, что «люди на промзоне находятся сейчас в безопасности, под охраной союзных сил». «Все необходимое – питание и лекарства – им доставлено», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, некоторые люди, вышедшие с завода «Азот» рассказали, что «в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей». «По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных», – сообщил он.

Мирошник сообщил, что «уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали». По его словам, «установлено много ловушек и растяжек», сейчас «с ними работают саперы». Мирошник заявил, что «эвакуация продолжится как только позволит безопасность».

Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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