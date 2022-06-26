Украина решила не предпринимать шагов для вступления в НАТО

Киев не планирует предпринимать каких-либо шагов для вступления в НАТО, так как альянс «отверг стремления» Украины, сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Жовква заявил, что «члены НАТО отвергли стремления» Украины вступить в альянс, поэтому Киев «не будет делать что-либо еще по данному вопросу». При этом Украина ожидает, что из стратегической концепции НАТО исключат упоминания о РФ как о партнере и что НАТО сделает «более строгие и жесткие предупреждения» в отношении России.

По словам замглавы офиса украинского президента, «если члены НАТО не раскроют реальное положение дел, происходящих в Европе, на Украине, то этот документ станет еще одним документом, абсолютно не имеющим значения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Жовква сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие по видеосвязи в предстоящих саммитах стран G7 в Баварии и НАТО в Мадриде. Зеленский собирается повторить требование к странам Запада о договорных гарантиях безопасности для предотвращения возможных будущих военных действий.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—