 

Украинский военный застрелил жителя Мариуполя за визит в Крым

26.06.2022, 0:47, Новости дня
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Военнослужащий вооруженных сил Украины Виталий Катранич убил жителя Мариуполя, обнаружив у того в паспорте отметку о посещении Крыма в 2018 году, сообщили в СК России.

Военные следователи нашли тело жертвы на территории автоматической телефонной станции АТС-24, где был укрепрайон ВСУ. Когда мирный житель проходил мимо укрепрайона, у него проверили документы, там «увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму», сообщил один из следователей.

«Катранич завел его в подвал и застрелил. Стоит отметить, что руки у погибшего стянуты строительными хомутами за спиной. После этого он отдал приказ избавиться от тела», – приводит слова следователя ТАСС.

Как рассказали в СК, военнослужащие ВСУ в рамках этого дела и аналогичных утверждают, что не помнят, куда прятали тела погибших. Это затрудняет поиск тел. Сообщается, что «Катранич дал признательные показания, также в деле есть показания свидетеля». Открыто дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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