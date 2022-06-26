Мнение: Размещение

Самым серьезным итогом встречи Лукашенко и Путина, безусловно, является заявление о возможном размещении на территории Белоруссии ядерного оружия, причем более того — на самолетах белорусских ВВС. Кроме того, официально озвучена возможность размещения ракет Искандер-М, хотя неофициально они уже применялись с территории Белоруссии по Украине в рамках парадигмы «нас там нет».

До реализации этого намерения его можно рассматривать как угрозу, но в случае воплощения в жизнь это будет означать гигантский шаг к полноценному ядерному конфликту, и уже без дураков. Ключевым дестабилизирующим фактором становится даже не размещение ракет или вооружение авиации, а принадлежность этой авиации.

Договор о нераспространении остается чуть ли не последним сдерживающим ядерную войну фактором. Бесконтрольное расползание ядерного оружия само по себе является экстремальной угрозой, которая вполне может стать реальной причиной для нанесения превентивных ударов. Понимают ли это Путин и Лукашенко? Наверное, да. Но Путину уже все равно — у него одна дорога — в Гаагу. Вариантов у Лукашенко побольше, и надежда лишь на то, что дальше заявлений он не пойдет. В чем смысл для него обживать соседнюю камеру, не ясно.

Понятно, что пропаганда сейчас может либо вообще проигнорировать эту часть, либо, напротив, взорваться воплем радости. Тут какую установку дадут. Однако и без очередного приступа ненависти понятно, что ситуация выглядит крайне опасной. Идущая вразнос кремлевская телега может спровоцировать нешуточное ДТП на загруженной дороге.

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