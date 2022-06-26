 

Минобороны сообщило о намерении Киева взорвать дамбу в ДНР

26.06.2022, 0:05, Новости дня
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Украинские военные с целью провокации решили подорвать дамбу водохранилища в городе Курахово в ДНР, этот подрыв приведет к затоплению Максимильяновки, Георгиевки и Марьинки, сообщило Минобороны России.

«По имеющейся достоверной информации в городе Курахово Донецкой Народной Республики украинские вооруженные формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме трех сел, разлив воды может затопить посевные площади и сельскохозяйственные предприятия.

Министерство обратилось к международным организациям и мировому сообществу с предупреждением о том, что провокацию готовит именно украинская сторона.

«Киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая», – подчеркнули в Минобороны.

Ведомство привело также несколько других преступных действий, совершенных недавно киевскими властями.

В детском саде Константиновки ВСУ оборудовали опорный пункт, по его периметру выставлены огневые и снайперские точки. Подходы к учреждению заминированы, но населению об этом намеренно не сообщили.

Во дворце культуры автозавода Запорожья боевики ВСУ устроили казарму, на территории предприятия создан опорный пункт, склады с вооружением, размещена техника и РСЗО.

В зданиях детсада, медобеспечения и клуба Николаева неонацисты поставили склады с вооружением, боеприпасами и ГСМ. На территории густонаселенного микрорайона города Соляные установлены крупнокалиберные артиллерийские орудия. Жителям запретили выходить из дома, попытки эвакуации жестко пресекаются.

В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея на улице Рассветной боевики оборудовали склад вооружения и боеприпасов. В общежитии разместили подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – дальнобойную артиллерию. Эвакуацию жильцов близлежащих домов решили не проводить.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ сосредоточили установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории чумного кладбища Одессы, чтобы потом обвинить российскую армию в разрушении погребений и возникновении биологической опасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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