Словения посетовала на зацикленность Европы на санкциях в украинском вопросе

В Европе говорят о санкциях против России, но недостаточно внимания уделяют поиску дипломатического урегулирования ситуации на Украине, сообщила глава МИД Словении Таня Файон.

Файон призналась, что «на европейском уровне» ей «не хватает более глубоких стратегических дебатов» на тему того, как «вернуть» Россию и Украину «за стол переговоров». По словам Файон, «в большей или меньшей степени» в Европе обсуждают «санкции и последствия», но «совсем мало» говорят «о том, что случится, когда все возможности санкций будут исчерпаны», передает ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати.

Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала РФ возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.

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