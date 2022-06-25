Мнение: Сможет ли Запад измениться, Украине предлагают сдаться и деамериканизация Болгарии

1. Запад ослаб и подошёл к нынешнему конфликту с Россией в худшей своей форме за несколько десятков лет. Но будут ли ключевые страны Запада слабеть и деградировать бесконечно, или там всё же произойдёт резкая смена элит на более дееспособные, а западное общество после серьёзной встряски возьмётся за ум, отбросит ложные идеологические мифы и таки соскочит с гибельного пути саморазрушения? На «Взгляде» полагают, что наша игра с Западом игра ведётся в долгую, сбрасывать Запад со счетов не стоит – вместо нынешнего жулья там ещё могут прийти к власти новые ястребы (ссылка):



Сейчас мы понимаем, что в ближайшие месяцы противники России столкнутся с такими проблемами, что им неизбежно придется искать почву для тактического компромисса. Весьма вероятно, что в рамках этого компромисса будет даже как-то урегулирована или частично решена украинская проблема в ее наиболее важном измерении, связанном с прямыми угрозами для российской безопасности. <…>

Возможно, тактическое отступление Запада в Восточной Европе будет сопровождаться отменой или сокращением тех «санкций», которые в наибольшей степени приносят вред самим американцам и европейцам. Но курс на борьбу с Россией любыми средствами и во сколько угодно длительной исторической перспективе уже никогда не поменяется. До тех пор, конечно, пока российское государство будет сохранять свой суверенитет – а следовательно, всегда.

Даже если сейчас всё, что творится во внутренней политике США и Западной Европы, выглядит как признаки достаточно сильной деградации, этот политический цирк стоит на весьма серьезном фундаменте культуры, философии и общественных институтов. Мы не можем исключать, что через несколько лет солидная база сможет перемолоть негодную надстройку и создать новые элиты, способы решения экономических проблем и даже более эффективные институты. Необходимо понимать, что современное поколение политиков на Западе – это продукт уникального стечения исторических обстоятельств. Сейчас обстоятельства меняются.

Борьба против коммунистической идеи была настолько экзистенциальной задачей, что после наступления видимой победы в 1991 году на Западе действительно поверили в «конец истории». По собственному опыту общения с молодым поколением немецкой элиты вижу – все яркие и талантливые последние 30 лет уходили в бизнес, в политике и науке оставались преимущественно бездарные интриганы. То же самое происходило практически во всех странах западного мира, исключений практически нет. Результат мы видим по качеству принимаемых политических решений, безумным инициативам в области так называемой зеленой энергетики или вступлению Финляндии со Швецией в НАТО.

Однако было бы крайне легкомысленно думать, что такая ситуация сохранится надолго. После того, как Россия победит на Украине и выстоит перед первой волной экономической войны с Западом, конфликт перейдет в хроническое состояние. Это значит, что внешняя политика – смысл которой будет в борьбе против России и Китая за глобальные власть и ресурсы – опять станет в США и Европе делом более талантливых и образованных. Этого не было в последние три десятилетия, но это поправимо.

Особенно с учетом существующих на Западе социальных лифтов и весьма приличной системы образования. Сейчас она парализована догматическим восприятием политической реальности – жизнью в сконструированном на руинах холодной войны мире. Но уже при жизни нашего поколения все может измениться.

Сейчас мы имеем дело с Западом в момент его наибольшей слабости по сравнению с предыдущими десятилетиями. Даже после Второй мировой войны Западная Европа не пребывала в такой интеллектуальной нищете, как сейчас, не говоря уже о США, для которых середина XX века стала началом расцвета. Но это не будет продолжаться бесконечно.

В том случае, если в результате неконтролируемой эскалации нас всех в ближайшие годы не разорвет на части, через 15–20 лет перед Россией и Китаем, весьма вероятно, окажется уже другой Запад – не группа бессмысленных болтунов или жуликов, как мы видим сейчас, а вполне серьезных политиков, настроенных на борьбу. Их цели не изменятся – новыми окажутся методы.

2. На Западе растёт понимание того, что Россия неизбежно победит, заставив при этом Запад заплатить огромную цену за санкции. Европейские и американские политики и дипломаты массово высказываются в пользу возобновления мирных переговоров и намекают, что таки надо сделать хоть какие-то уступки России, вплоть до территориальных. Но пока что их заявления весьма осторожные и обтекаемые.

А вот западные аналитики открытым текстом перечисляют внушительный список уступок, на которые странам Запада следует пойти (ссылка):



Эксперт и бывший военный Дэвид Пайн в своей статье для американского журнала The National Interest предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий провозглашение нейтрального статуса страны и признание Крыма.

Автор материала предлагает свой план из 15 «наиболее реалистичных для Украины» пунктов. Он предполагает внесение поправок в конституцию Украины об объявлении нейтрального статуса, а ее независимость и суверенитет гарантировались бы постоянными членами Совбеза ООН. Вторым пунктом Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.

Следующим пунктом экс-офицер предлагает провести в сентябре референдум по вопросу о независимости в Донбассе под наблюдением ООН или других международных структур. Также план предполагает отказ Украины от связей с НАТО, в том числе тренировок и военных учений, поставок вооружений, запрет размещение сил альянса на территории, Москва же поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз (ЕС). США и ЕС должны предоставить экономическую помощь Украине, а Киев — восстановить дипотношения с Москвой, как и Россия со всеми странами НАТО.

Кроме того, согласно плану, Украина должна уничтожить свои ударные системы и сократить группировку военных, стороны должны отказаться от требования репараций. План Пайна предполагает отмену всех антироссийских экономических санкций, возвращение конфискованного имущества, восстановление торговых отношений.

Также США и НАТО должны письменно гарантировать нерасширение альянса на восток за счет бывших советских республик или вдоль российских границ. В обмен на гарантии невступления Финляндии в НАТО Москва согласится на присоединение к альянсу Швеции, а также любой европейской страны, не граничащей с Россией, предлагает Пайн.

Последние пункты плана предполагают переговоры Москвы и НАТО о включении России в архитектуру безопасности Европы, продлении ДРСМД и дополнениях к ДОВСЕ, последующее соглашение к которому сократит количество военных баз в Европе. «В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов стимулировать Россию и Украину к скорейшим переговорам по мирному соглашению», — заключил Пайн.

Появление таких публикаций в ведущих западных изданиях – хороший знак. Но России, разумеется, на столь «щедрые» предложения соглашаться не следует. Например, очевидно, что никаких референдумов на Донбассе больше не нужно: они и так уже были проведены в 2014 году. Также, насколько мне известно, про освобождение Донбасса речь шла 24 февраля. Так как Зеленский отказался идти на переговоры, теперь граница пойдёт совсем иначе. Напомню, что Одесса, Николаев, Днепропетровск и Харьков жить под властью бандеровцев категорически не хотят.

Кроме того, зачем же отказываться от репараций? Пускай США и ЕС нам их заплатят. Они привели к власти нацистов на Украине, по их вине всё это началось. А теперь они ещё и напрямую поставляют оружие, которое стреляет по нашим солдатам.

Запад должен ответить за свои преступления. Нужно оценить общую сумму ущерба: в том числе ту сумму, которая необходима на восстановление городов Донбасса и Украины, и сумму компенсаций всем пострадавшим. Добавить туда размер ущерба нашей экономике за 8 лет антироссийских санкций. Затем разделить итоговый результат на отдельные западные страны, в зависимости от размера их экономик и того, насколько много они поставили против нас оружия и как много санкций ввели.

Те государства, которые полностью всё выплатят, мы исключим из списка недружественных стран и восстановим с ними нормальные отношения, как раньше. Тем же, кто откажется платить, придётся экономически страдать.

3. Недавно мы с вами обсуждали, почему Болгария, крайне зависящая от поставок нашей нефти и газа, вела в последние месяцы столь русофобскую политику. Дело, разумеется, в находившихся там у власти «антикоррупционных» гауляйтерах (ссылка).

Казалось бы, болгары полностью раздавлены, полностью под железной пятой США. Однако экономический ущерб от действий проамериканского правительства оказался настолько силён, что народ дружно выступил против американского ставленника (ссылка):

Короткой строкой: в Болгарии после шести месяцев триумфального пребывания у власти правительство молодого и энергичного гарвардского отличника Петкова упало. Формальная причина: не сошлись в обсуждении расходной части бюджета. Петков обиженно сказал, что страна сейчас пойдёт по не тому пути, и, как полагается в таких случаях в Восточной Европе, на площади перед парламентом, отставившим его через вотум недоверия, сразу собрался антикоррупционный майдан в его поддержку.

Это интересно только в том смысле, что Петков стал первой жертвой общезападного единства перед лицом русской агрессии. Болгария под его управлением отказалась платить за газ рублями (в отличие, что характерно, от старых европейцев), приняла ударную дозу украинских беженцев (в чём крайне быстро раскаялась) и даже чуть не начала поставлять оружие (но взбунтовались социалисты, входившие в коалицию).

Последствия для экономики оказались немного предсказуемы. Теперь Guardian переживает, что будут новые выборы, и следующее правительство может оказаться «более нейтральным в отношении конфликта». Мы бы не стали, впрочем, рассчитывать на большие перемены. Болгария — страна НАТО и ЕС, и притом не из преуспевающих. А значит, она довольно безнадёжно зависима как напрямую от ключевых западных посольств, так и косвенно от НКО, финансируемых ими. Чтобы отбить себе в таком положении хоть немного суверенитета, нужно быть Венгрией и иметь Орбана. Болгары же политической волей и культурой интриги не отличаются.

В своём отстранении от власти бывший уже теперь премьер Петков немедленно обвинил российского посла в Болгарии (ссылка). Ох уж эта любовь прозападных политиков к иностранным посольствам: сначала, чтобы прийти к власти, они шакалят у посольства США (или, на худой конец, Великобритании), а если теряют власть, то обвиняют во всём Россию.