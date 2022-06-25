Мнение: Война на Украине. Сводка 25.06.2022

Война на Украине. Сводка 25.06.2022

1. Северодонецк.

Город полностью освобожден, включая всю промзону завода «Азот». Все гражданские заложники освобождены.

Освобождены Боровское, Вороново и Сиротино. Остатки сил противника из Северодонецка отошли в Лисичанск.

2. Золотое.

Завершается ликвидация котла. Остатки сил противника пытались прорываться в сторону Спорного через минные поля.

Как и Северодонецк, Золотое вместе с Горским фактически исчезнет из военных сводок в ближайшие дни, как исчез Мариуполь.

Пока нет ясности по потерям ВСУ (убитые/раненые/пленные) в Северодонецке, Горском и Золотом — на вчера заявлялось до 800 пленных и более 1000 убитых.

3. Лисичанск.

Город в оперативном окружении. Единственная дорога в город со стороны Северска находится под огневым контролем ВС РФ.

Отмечаются признаки подготовки отхода группировки ВСУ из Лисичанска на Северск.

Сегодня начались бои непосредственно в самом Лисичанске и на окраинах Лисичанского НПЗ.

Продолжаются бои за Белую Гору и Приволье.

4. Соледар.

Бои за Берестовое и Белогоровку, а также у трассы Артемовск—Лисичанск в районе взятой Николаевки. Давление на фронт противника к северу от Соледара в ближайшие дни, очевидно, усилится. Противник, в свою очередь, будет готовиться к обороне рубежа Соледар—Северск.

5. Артемовск.

Бои в Клиновом и у Покровского. Полностью отрезать Новолуганское и Углегорскую ТЭС пока не удается. Противник пока удерживает Семигорье.

6. Авдеевка.

Позиционные бои у трассы Авдеевка—Константиновка и на окраинах Нью-Йорка. После наращивания контрбатарейной работы с нашей стороны, интенсивность обстрелов Донецка несколько снизилась.

Противник помимо террористических обстрелов обстреливает ппд частей армии ДНР и выцеливает склады боеприпасов. Наши войска сосредоточены на уничтожении орудий и РСЗО противника.

7. Угледар.

Продолжаются достаточно интенсивные бои в районе Егоровки и Павловки. Противник пытается своей активностью вынудить командование ВС РФ снизить давление на других направлениях и попутно улучшить свое тактическое положение, пользуясь тем, что крупных сил на угледарском направлении сейчас нет.

8. Харьков.

ВС РФ перехватили оперативную инициативу на этом направлении и поддавливают ВСУ в районе Уды, Цуповки, Дементьевки и Верхнего Салтова.

Прямой угрозы Харькову и Чугуеву пока не создается — пока что у ВСУ постепенно отбирают то, что было потеряно в мае во время контрнаступления ВСУ к границе.

9. Славянск.

Бои в районе Долины и Краснополья, а также в районе Пришиба, Богородичного и Сидорово. Темпы продвижения здесь пока невысокие.

10. Николаев.

Позиционные бои на Николаевском и Криворожском направлениях. Активность обеих сторон сковывается артиллерией.

ВС РФ продолжают наносить интенсивные удары по живой силе и технике в Николаеве, попутно нанося удары по Кривому Рогу и на никопольском направлениях. ВСУ пытается ракетами обстреливать Херсон и Скадовск.

11. Одесса, Изюм, Запорожье — без существенных изменений.

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