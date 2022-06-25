 

Все, что вам нужно, – это ватный диск, сложенный втрое: эффективный и быстрый способ макияжа глаз

25.06.2022, 22:55, Разное
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Красивый макияж может преобразить любой образ. Но что делать, когда вы не обладаете достаточными навыками для создания профессионального мейкапа, а обращаться к визажисту дорого? Тогда возьмите на вооружение лайфхак, требующий минимальных затрат.

Сложности

Для того чтобы сделать красивый макияж, визажисты обычно используют целый арсенал инструментов. В наличии у них много кисточек разной жесткости и толщины. Благодаря им они делают красивые переходы. Плюс у профессионального визажиста настолько набита рука, что ему не составит труда провести ровную стрелку.

В домашних условиях и без навыков создать макияж по типу смоки-айс будет проблематично. Немало сложностей возникнет и с рисованием ровных стрелок. Рука может предательски дрогнуть, и вместо ровной линии получится зигзагообразная, из-за чего макияж будет безнадежно испорчен.

Хорошая новость заключается в том, что вполне реально сделать профессиональный макияж (или близкий к профессиональному) самостоятельно. Вы будете удивлены, но для этого вам понадобится такой предмет, как ватный диск.

Удобный трафарет

Возьмите ватный диск и сложите его вдвое, а потом еще раз напополам. У вас получится конусообразный треугольник. Округлой стороной приложите его к глазу так, чтобы вы покрыли полностью веко. Острый конец диска будет внизу.

Далее кисточкой с предварительно нанесенными на нее тенями покройте область между веком и бровью. Или можете воспользоваться жидкими тенями. Ватный диск будет служить трафаретом. Благодаря ему тени не попадут непосредственно на веко.

Далее приложите одну из ровных сторон ватного диска к внешнему уголку глаза и проведите линию с помощью карандаша. Так вы сможете нарисовать ровную стрелку. Те же манипуляции проделайте и со вторым глазом.

Наслаждайтесь результатом. Теперь у вас получился эффектный дымчатый макияж, похожий на профессиональный.



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